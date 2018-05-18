Вотличие от греко-римцев, армянские борцы вольного стиля произвели очень слабое впечатление на недавнем чемпионате Европы и остались без наград. Причины откровенного провала мы попытались выяснить в беседе с главным тренером национальной сборной Армении Абетнаком Кургиняном, который заявил, что этот результат является только вершиной айсберга, а ситуация намного серьезнее, чем предполагалось.

— Чем объясняется столь невзрачное выступление ваших подопечных?

— Откровенно говоря, мы рассчитывали на большее, но получили удручающий результат. К сожалению, такова реальность, которая обусловлена объективными и субъективными причинами. Нужно признать, что у нас не слишком большой потенциал.

— Вас удовлетворяла подготовка наших борцов к чемпионату?

— Да, все были в нормальной форме, прошли все запланированные сборы и турниры. В действительности, корни наших проблем достаточно глубоки, они исходят из спортшкол, из самого низшего спортивного звена. Резко упала посещаемость спортшкол, плюс к этому чрезвычайно актуальным остается вопрос призыва перспективных спортсменов на военную службу, без решения которого отечественный спорт может оказаться в глубоком кризисе. Я выделил только часть проблем, которые напрямую сказываются на национальных сборных. Не менее насущным является вопрос внедрения в подготовительном процессе современных достижений спортивной медицины и обеспечения восстановления спортсменов, которое активно применяется в других странах. В спорте результат является производным правильного сочетания всех звеньев единого процесса.

— Но позвольте, в вашей команде выступают опытные и возрастные ребята, имеющие за плечами участие в Олимпийских играх. Почему же такие спортсмены, как Гарик Барсегян, Володя Франгулян и Григор Григорян не преодолели даже стартовый барьер?

— Они и вправду долгое время участвуют в соревнованиях взрослых, но, если вы вдаетесь в анализ, то уместно полистать также их личную статистику и посчитать количество завоеванных ими медалей на чемпионатах мира и Европы. Нужно учесть и другие факторы. Например, то, что Франгулян в поединке первого этапа проиграл олимпийскому чемпиону, который, правда, затем сам потерпел сенсационное поражение и наш борец лишился возможности вмешаться в борьбу за бронзовую медаль. Это факты, которые в спорте нельзя игнорировать. Но поймите правильно — я не пытаюсь переложить ответственность, а только констатирую факты. В нашей сборной нет чемпионов мира, ярко выраженных лидеров, а есть много проблем, которые я бы предпочел обсудить в узком профессиональном кругу. Давайте начистоту: разве для вас секрет ужасное состояние наших спортшкол?

— Нет, конечно, но обобщать я бы не стал. Впрочем, смотря что вы имеете в виду.

— Возьмем хотя бы социальное положение тренеров. Сегодня в спортшколах больше, чем на 1,5 ставки, не оформляют. Таким образом, оклад наставников составляет 80-100 тысяч драмов. Чего мы можем требовать от тренера, который входит в спортзал с мыслями о том, где достать денег на нужды семьи? И в такой ситуации мы хотим идти в ногу с ведущими странами. Это просто нереально. Да там только на борьбу выделяют столько средств, сколько у нас на весь спорт в целом. Многим может показаться, что я перегибаю палку. Но посмотрите, сколько борцов участвовало в последнем молодежном первенстве Армении. И все потому, что многие призваны в армию. А прежде эта проблема частично решалась с помощью спортроты, которую теперь упразднили. Сейчас представляют отсрочку до 4 лет, но в итоге спортсменов, не занявших 1-5 места на чемпионатах мира и Европы, все равно призывают на службу. Или другой факт: по официальным данным, в Армении работают 166 тренеров по борьбе, но в чемпионатах страны участвуют 70-80 спортсменов, подавляющее большинство которых и близко не соответствуют уровню национальной сборной. И что нам делать в этой ситуации?!

— То есть возникают трудности с отбором кандидатов в сборную?

— Конкуренция упала до минимума, что напрямую сказывается и на мотивации тренеров и спортсменов. Для того, чтобы стать сильнейшим, нужно тренироваться с сильными. Это аксиома. Но у нас просто нет столько сильных борцов, чтобы они в остром соперничестве стремились повысить свое мастерство. В этой ситуации особую важность приобретают выездные учебно-тренировочные сборы, на которых ребята получают возможность побороться с сильными спортсменами из других стран. Но это отнюдь недешевое удовольствие.

— Вернемся к чемпионату Европы. Почему Миграну Джабуряну не удалось победить в поединке за бронзовую медаль?

— Ему уже 34 года, а возраст берет свое. По сути, это был его последний шанс стать призером официальных международных чемпионатов. Сил хватило только на две победы в сочетании с двумя поражениями. В итоге, Мигран вновь довольствовался 5 местом, выше которого никогда не поднимался.

— Почему на ковер так и не вышел Леван Берианидзе, который числился в заявке нашей сборной?

— У него возникли проблемы со здоровьем. На одной из последних тренировок почувствовал неладное с сердцем, и мы решили воздержаться от его участия в чемпионате Европы.

— Вы рассчитываете на него в дальнейшем?

— Этот вопрос мы должны обсудить в федерации. У меня есть свое мнение на этот счет, которое выскажу руководству федерации.

— А на Кетоева?

— Вопрос из той же оперы. В любом случае, надо исходить из того, что у нас пока нет равноценной замены этим борцам и в видимой перспективе вряд ли будет. К тому же, будучи чемпионами Армении, они, видимо, имеют право участвовать в чемпионатах мира и Европы, являясь при этом реальными претендентами на медали. В прошлом сезоне они доказали это.

— Как повлияют итоги континентального первенства на определение состава при подготовке к чемпионату мира?

— Для маневров нужно иметь необходимый резерв, которым мы не владеем и потому не можем позволить себе резкие корректировки. До чемпионата мира планируем участие в международных турнирах в Тбилиси и на призы Степана Саргсяна в Армении. Если на этих соревнованиях наши борцы не займут 1-2 места, то трудно сказать, на что они смогут претендовать на мировом первенстве. Будем исходить из обстоятельств.