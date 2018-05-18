Общество Май 18, 2018 | Автор : admin

От визита в Арцах — до внесения в “черные списки” Азербайджана, от армянского лаваша — до традиционной кухни, от “Армянской Швейцарии” — до ознакомления с новейшей системой обучения, и все это в сопровождении Сержа Танкяна.

Снятый ведущим CNN Энтони Бурденом фильм обещает раскрыть самые красивые уголки Армении и Арцаха. трейлер фильма CNN “Энтони Бурден: незнакомые места” уже в сети. Эпизод, рассказывающий об Армении, будет показан 20 мая.”Геноцид, семлетрясение, война — Армения повидала многое”, — говорит автор.

Бурден рассказывает, что Армения — небольшая христианская страна, окруженная мусульманскими соседями — Азербайджаном, Ираном, Турцией. Бурден рассказывает также о сложных отношениях с Турцией, о том, что Турция отрицает Геноцид.

Рассказывая о Ереване, автор подчеркивает, что вид на Арарат отсюда постоянно напоминает о том, что произошло по ту его сторону. “Армения — страна, где есть национальный хлеб” — так Бурден говорит о лаваше, и рассказывает, как его пекут в тондире. “Образование в новой Армении” — автор рассказывает о центре ТУМО, в котором получают внешкольное образование 14 тысяч армянских детей, в различных районах Армении, причем, бесплатно.

Следующий ролик рассказывает об озере Севан, затем — об “Армянской Швейцарии” — Дилижане.