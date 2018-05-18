Регион Май 18, 2018 | Автор : admin

Комитет по внешним связям Европейского парламента одобрил подписанное 24 ноября 2017 года в Брюсселе Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Евросоюза. За решение проголосовали 55 членов комитета, против — 2, еще 7 воздержались.

Соглашение включает в себя глубокий политический диалог между ЕС и Арменией, расширение экономического сотрудничества. В документе говорится об обеспечении новых возможностей для партнерства в таких сферах, как энергетика, транспорт, торговля, инфраструктура, образование, экология и др.

Депутаты Европарламента также призвали Армению и Азербайджан активизировать мирный процесс по урегулированию карабахского конфликта и выразили поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ.