Государство Май 18, 2018 | Автор : admin

Решением Центральной избирательной комиссии РА прекращены полномочия депутата НС РА от фракции блока “Елк” Никола Пашиняна в связи с избранием на пост премьер-министра республики.

Мандат Н.Пашиняна перешел члену фракции “Елк” в Совете старейшин Еревана Алену Симоняну.

Депутатский мандат Арарата Мирзояна, назначенного первым вице-премьер-министром РА, перешел Грачья Акопяну, мандат Мане Тандилян, назначенной министром труда и социальных вопросов Армении — Овику Агазаряну, а мандат новоназначенного министра юстиции Артака Зейналяна — Айку Конджоряну.

Депутатский мандат Григора Аваляна (фракция Республиканской партии Армении) предоставлен Акопу Акопяну, а Агвана Варданяна (фракция АРФ “Дашнакцутюн”) — Рузанне Аракелян.