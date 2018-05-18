Общество Май 18, 2018 | Автор : admin

В Историческом музее Еревана в Ночь музеев будет представлен ковер, посвященный 2800-летию столицы. Об этом 16 мая на встрече с журналистами сообщил начальник отдела туризма аппарата мэрии Еревана Геворк Орбелян.

По его словам, муниципальные музеи, находящиеся в юрисдикции мэрии Еревана, как правило, всегда принимают участие в программах Международного дня музеев и Ночи музеев.

“Столичные музеи предложат интересные программы, и, поскольку в этом году отмечается 2800-летний юбилей столицы, Исторический музей Еревана, помимо традиционных мероприятий, запланировал еще одно интересное событие”, — сказал Орбелян.

Он отметил, что ковер начали ткать еще год назад. Тема ковра — достопримечательности Еревана: клинопись царя Аргишти I, символы 12 столиц и так далее.

Напомним, что 50 лет назад к 2750-летию Еревана был соткан ковер “Эребуни”.

В историко-археологическом музее-заповеднике “Эребуни” также запланированы интересные мероприятия, в частности, ночная прогулка, народные песни и танцы, дегустация урартской кухни и многое другое.