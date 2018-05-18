Общество Май 18, 2018 | Автор : admin

Выполняются проектные работы канатной дороги Степанакерт-Шуши, строительные работы которой должны быть начаты в ближайшем будущем с помощью благотворительных средств.

Как сообщает Арменпресс, об этом 16 мая, выступая с докладом о выполнении государственного бюджета Республики Арцах за 2017 год в Национальном Cобрании, сказал государственный министр Арцаха Араик Арутюнян. Он добавил, что канатная дорога будет использоваться не только как средство транспорта Степанакерт-Шуши, но и станет серьезным фактором для продвижения туризма. “В Шуши мы также планируем создать современную зону отдыха, где будет богатый выбор аттракционов для детей. В сфере туризма проводится большая работа по адаптации инфраструктуры к области, что приведет к развитию малого и среднего бизнеса. По завершении проекта ожидается, что количество туристов, посещающих Арцах, и количество дней их пребывания увеличится”, — отметил А.Арутюнян.