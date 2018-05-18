Временное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Исламской Республикой Иран подписано 17 мая в рамках Астанинского экономического форума. Свои подписи под соглашением поставили председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, вице-премьер-министр Республики Армения Тигран Авинян, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Аскар Мамин, вице-премьер-министр Кыргызской Республики Замирбек Аскаров, заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак и министр промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Иран Мохаммад Шариатмадари.

Выступая на приуроченной к церемонии подписания панельной дискуссии “ЕАЭС — Иран: новые перспективы сотрудничества в условиях преференциальной торговли”, Тигран Саркисян отметил, что документ стал особенным для ЕАЭС, ибо подразумевает два этапа создания ЗСТ. На текущем этапе будет действовать Временное соглашение, а за три года планируется договориться по полноформатному соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном. По словам Т.Саркисяна, сейчас в соглашение включен первоначальный перечень товаров, по которым ввозные пошлины во взаимной торговле будут снижены или устранены после вступления в силу соглашения. Охват соглашения — 50% объема взаимной торговли (в 2017г. объем торговли между ЕАЭС и Ираном составил $2,7 млрд). В перспективе товарооборот может увеличиться до полутора раз (150%).

Говоря о ряде основных преимуществ, которые получат предприниматели стран ЕАЭС и Ирана после вступления соглашения в силу, Т.Саркисян отметил, что сразу после вступления соглашения в силу стороны смогут экономить на уплате таможенных ввозных пошлин. В перечень для ЕАЭС входит мясная и масложировая продукция, отдельные виды кондитерских изделий и шоколада, косметика, виды электронного и механического оборудования. Иранская сторона получит тарифные преференции по развернутому списку продовольственной продукции — овощам, фруктами, сухофруктам, а также стройматериалам. По промышленным товарам средний уровень ставок ввозных пошлин Ирана снизится на 7 процентных пунктов, а для стран союза — на 3,5 пункта, по сельскохозяйственным товарам для Ирана они снизятся на 19 пунктов, для ЕАЭС — на 5 пунктов. Еще одно преимущество — это прозрачная и предсказуемая среда взаимной торговли: “Помимо снижения импортных пошлин, Временное соглашение предусматривает соблюдение сторонами основополагающих принципов международной торговли. Прописана схема, аналогичная нормам ВТО, что налагает обязательства и требования на Иран, несмотря на отсутствие у наших партнеров членства в ВТО”. Также достигнута договоренность не применять необоснованные нетарифные меры, ограничивающие торговлю, в отношении товаров, которые перечислены в соглашении.

Вице-премьер-министр Республики Армения Тигран Авинян отметил исторически сложившиеся добрососедские отношения с Ираном. “Армения является единственной страной ЕАЭС, которая имеет сухопутную границу с Ираном, и мы попробуем это использовать на благо рынка Армении, ЕАЭС и Ирана”, — сказал он.

Т.Авинян сообщил, что в сотрудничество с Ираном будет вовлечена свободная экономическая зона (СЭЗ) “Гюмри”. Она предоставляет возможность организовать на своей площадке совместное производство. Производители из Ирана могут ввозить сырье в СЭЗ и получать готовую продукцию без бюрократических процедур для поставок на рынок ЕАЭС. В качестве примера сотрудничества с Ираном представитель Армении привел уже существующий опыт — Армения производит продукты питания под иранские стандарты “халяль”.

Вице-премьер Армении убежден, что соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном откроет для армянских производителей новые возможности для входа на иранский рынок, а также создаст благоприятные условия для открытия в Армении новых производств.

На значимость соглашения для экспортной стратегии указал первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский, отметив, что в 2017г. взаимный товарооборот между Беларусью и Ираном вырос в три раза.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак назвал бизнес основным бенефициаром соглашения: “В документе предусмотрена специальная статья по установлению бизнес-диалога. Точный формат этой площадки будет определен в ближайшее время с участием бизнеса”.

Министр промышленности, шахт и торговли Ирана Мохаммад Шариатмадари указал на большой потенциал стран ЕАЭС и Ирана как субъектов мировой экономики. “Иран ставит задачу упростить процедуры экспорта, устранить препятствия, развить логистику и установить стабильные торгово-экономические отношения между ЕАЭС и Ираном. Мы нацелены на второй этап, который станет гарантом развития наших отношений в будущем”, — сказал он.

Примечательно, что соглашение подписано в условиях санкций и давления стран Запада на Иран и Россию, и установление более тесной кооперации между Исламской Республикой и странами ЕАЭС может помочь решить возникающие в связи с этой санкционной политикой проблемы.