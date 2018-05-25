Государство Май 25, 2018 | Автор : admin

Спустя семь столетий отсутствия государственности, 28 мая 1918 года на части территории исторической Армении возродилось независимое Армянское государство.

В июле того же года было сформировано правительство Республики Армении. Большинство министерских постов заняли представители партии Дашнакцутюн. Первого августа начал работу парламент, в состав которого входили 47 депутатов, в числе которых были 6 мусульман, 1 русский, 1 езид, были представлены все политические партии армянского общества — кадеты, меньшевики, эсеры, гнчакяны и даже один большевик. Большинство в первом парламенте имела партия Дашнакцутюн, которая и сформировала правительство во главе в Ованесом Каджазнуни.

Первая сессия была открыта в торжественной обстановке. И сразу приступила к работе. Были провозглашены демократические свободы слова, совести и вероисповедания. Все граждане старше 20 лет, независимо от пола, веры, национальной принадлежности получали право голоса. Были приняты символы независимой государственности: флаг, герб и гимн.

Армянский государственный флаг был трехцветным: красный символизировал пролитую кровь, синий — синее небо Армении, золотистый/абрикосовый цвет символизировал труд.

Армянский герб был утвержден к середине 1920г. Его авторами были Александр Таманян и Акоп Коджоян. В центре был изображен щит, разделенный на 4 части, в каждой из которых был изображен герб 4-х армянских династий вокруг изображения священной горы Арарат. Щит поддерживали орел и лев. Этот же герб сегодня является гербом современной Армении.

В июне 1919г. состоялись первые (и единственные) выборы в парламент Армении. Были избраны 80 депутатов, в основном представители партии Дашнакцутюн. Было сформировано новое правительство, которое возглавил бывший мэр Тифлиса Александр Хатисян.

Со дня своего создания и за 2,5 года своего существования Армянская Республика находилась в тяжелейших экономических условиях вследствие войн и экономической разрухи. В страну поступала помощь от различных американских комитетов помощи Армении, отдельных армянских предпринимателей и деловых людей.

Историческое и политическое значение Первой Армянской Республики исследуется по сей день. Равно как и ее уроки. За короткий срок своего существования она заложила основу национальной идеологии, демократического общества и многого другого, из чего всегда можно извлекать уроки.