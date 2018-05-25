По инициативе компании MA NO FILMS в Армению прибыли литовские режиссеры Гедрюс Зубавичюс, Аудрюс Стонис и оператор Паулюс Стонис. Цель их визита весьма примечательна — реализация кинопроекта, посвященного Григору Нарекаци. Для представления нового кинопроекта 22 мая литовские кинодеятели встретились с министром культуры РА Лилит Макунц.

«Обратиться к Нарекаци — это идея Гедрюса Зубавичюса. Он дал мне книгу, я прочел ее и был потрясен. Так и родилась идея создания кинопроекта”, — сообщил на встрече с министром Макунц литовский кинорежиссер Аудрюс Стонис.

Собственно кинопроект подразумевает два фильма — игровой и документальный, для реализации которого литовские кинодеятели надеются и на поддержку армянской стороны. И как отметил Аудрюс, “проект, посвященный Нарекаци, может стать первым прекрасным примером совместного армяно-литовского кинопроизводства”.

Режиссер Гедрюс Зубавичюс в свою очередь сообщил, что сценарии фильмов будут готовы к осени. Большую часть съемок планируется осуществить в Армении, а также в Литве и Италии, в частности, в Венеции, в конгрегации Мхитаристов. В общем и целом фильм станет трехсторонним — армяно-литовско-итальянским. Министр культуры Армении пообещала посодействовать программе всем, чем возможно, тем более, что “представление миру армянской культуры является одним из приоритетов, взятых на вооружение министерством”.