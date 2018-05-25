Регион Май 25, 2018 | Автор : admin

Законопроект о признании Геноцида армян будет представлен в парламенте Израиля для окончательного обсуждения 30 мая. об этом заявил член Армянского национального комитета Иерусалима Ноем Налбандян. Он сообщил, что 23 мая в Кнессете состоялись дискуссии по законопроекту о Геноциде армян, и в результате было принято решение представить законопроект на окончательное обсуждение парламента 30 мая.

Ноем Налбандян выразил надежду, что 30 мая Кнессет в конце концов примет решение о признании Геноцида армян, подчеркнув, что дискуссии, состоявшиеся 23 мая, в целом прошли в положительной атмосфере. “Во время сегодняшних обсуждений спикер парламента Израиля сказал, что стыдно, что Израиль затягивает этот вопрос. Мы считаем, что 30 мая будет принято решение признать Геноцид армян. Надеюсь, что в этот день я сообщу вам хорошие новости”, — сказал он.

В ходе дебатов 23 мая представители армянской общины заявили, что отношения между Турцией и Израилем не являются их проблемой, подчеркнув, что если вопрос должен быть поставлен на голосование, то он должен быть принят независимо от отношений между Турцией и Израилем.

На фоне напряженности между Турцией и Израилем после событий в Газе снова встал вопрос о принятии законопроекта о признании Геноцида армян, который стоит на повестке дня Кнессета. Депутаты Кнессета Ицик Шмули и Амир Огана представили законопроект о признании массового убийства 1,5 миллиона армян в Османской империи геноцидом.