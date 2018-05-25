Правительство настойчиво и последовательно продвигается в направлении выполнения обещания премьер-министра Никола Пашиняна простить нерадивым водителям числящиеся за ними штрафы и пени, а также вообще пересмотреть укоренившуюся практику начисления наказаний за несоблюдение водителями правил дорожного движения.

Премьер-министр поручил и в Полиции посчитали, что цена вопроса дорожно-транспортной амнистии за прошедший шестилетний период (с 1 января 2012 по 31 декабря 2017) составит 13,7 млрд драмов. Именно столько денег не выплатили проштрафившиеся водители за нарушения, зафиксированные камерами дорожного слежения и радарами, установленными на дорогах республики.

На дорогах все равны

Неплательщики по-разному объясняют свой отказ платить: от банального отсутствия средств или несогласия с начисленным штрафом и невозможностью его оспорить, вплоть до того, чтобы представлять это своего рода актом гражданского неповиновения, дескать, деньги за штрафы шли не в казну, а в карманы хозяев компаний, которые обслуживают видеокамеры и радары на дорогах. Среди оправданий часто высказывается и мнение, что при начислении штрафов допускалось неравенство перед законом. По слухам, в Полиции существовали списки “неприкосновенных” номеров, которым позволялись любые нарушения, в то время как рядовых участников движения наказывали за самую незначительную провинность.

Долговая амнистия, действительно, самый простой способ ликвидировать все накопленное за прошедшие годы недовольство и начать с чистого листа.

Впрочем, тут возникает другая коллизия, и на нее обратил внимание членов правительства начальник Полиции Валерий Осипян при вчерашнем обсуждении вопроса об амнистии на заседании кабинета министров. По его словам, объявление о готовящейся амнистии не всеми гражданами воспринято однозначно положительно. “Есть граждане, которые выразили недовольство в связи с этим нашим решением по очень простой причине. Добросовестные граждане, которые платили штрафы говорят, раз так — верните и наши деньги. Есть разные мнения в интернете, и мы должны попытаться это объяснить”, — сказал Валерий Осипян.

При обсуждении выяснилось, что и премьер-министр Никол Пашинян, и первый вице-премьер Арарат Мирзоян, и сам нынешний начальник Полиции Валерий Осипян исправно платили штрафы, и даже министр юстиции Артак Зейналян, который в прошлом не платил, с изменением политической ситуации решил заплатить. Выходит, они также, вместе со всеми добросовестными водителями, коих, разумеется, большинство, окажутся в проигрыше.

Участники заседания согласились, что при принятии окончательного решения об амнистии должны учитываться все точки зрения. “Давайте изучим, — предложил Никол Пашинян. — Здесь главный стержень в политическом акценте вопроса, что гражданин себя не должен чувствовать объектом для штрафования, которого государство просто преследует и хочет, где поймает, оштрафовать. Вот наша проблема. Прошу просто интенсивно провести обсуждения, чтобы мы не затягивали с этим вопросом и быстро, уравновешенно, учитывая все мнения, всю проявленную озабоченность пришли к уравновешенному решению”.

Полиция призывает к сознательности

Видео-регистраторы и радары на дорогах в первые же дни после победы “бархатной” революции любви и согласия были объявлены “приборами нон-грата”. Их, правда, как позже выяснилось, не выключили вовсе, но по распоряжению премьер-министра Никола Пашиняна штрафы за нарушения не начислялись. Полиция должна была в экспериментальном порядке проследить, как изменится дорожно-транспортная ситуация, если над водителями не будет висеть дамоклов меч наказания. На вчерашнем заседании глава правительства поинтересовался итогами проведенного блиц-эксперимента.

Как сообщил начальник полиции Валерий Осипян, были детально изучены как жалобы участников дорожного движения, так и статистика последних дней. По результатам этого изучения Полиция уже приняла решение относительно изменения своей практики при начислении штрафов за нарушения ПДД. За некоторые виды нарушений, которые составляют почти 70-80% жалоб, решено вообще не применять штрафные санкции. Речь, в частности, идет о некоторых видах нарушений правил парковки, пересечении сплошной разделительной линии не всеми четырьмя колесами, пересечении разметки при маневрах на перекрестках, курении за рулем, отсутствии прикрепленного талона техосмотра, невключении сигнала поворотника. Кроме того, будет прекращено действие радаров скорости в населенных пунктах, где верхний предел скорости установлен до 60км/час. Также Полицией принято решение об установке на нерегулируемых пешеходных переходах гасителей скорости, так называемых “лежачих полицейских”.

Эти изменения вступили в силу с 23 мая и Полиция выразила надежду на сознательность, дисциплинированность и ответственность водителей, чтобы не пришлось вновь ужесточать применение ПДД.

Между тем, на заседании правительства Валерий Осипян сообщил о намерении обратиться к общественным организациям, для проведения разъяснительной работы среди граждан, чтобы на улицах не царила анархия, поскольку не исключено, что некоторые захотят воспользоваться ситуацией и позволить себе еще более опасные нарушения. При этом он сообщил, что замечено: “Когда мы объявили о прекращении действия радаров скорости, за этот период число жертв, кажется, немного увеличилось”. По словам Осипяна, в части радаров скорости даже наоборот, граждане часто обращаются с просьбами о размещении на конкретных участках радаров измерения скорости.

Гражданин — не материал для штрафования

Послабления в контроле за выполнением правил дорожного движения никто не должен воспринимать как готовность государства закрывать глаза на нарушения. “Это совершенно не так, — подчеркнул Никол Пашинян в ходе обсуждения вопроса на заседании правительства. — Государство имеет достаточно механизмов для соблюдения порядка”. Он разъяснил, что речь, в первую очередь, идет об изменении философии. “Мы должны понимать, что гражданин не является, простите за слово, материалом для штрафования. Эта философия должна быть изменена. И это не нужно противопоставлять проблемам обеспечения безопасности дорожного движения. Бывают случаи, когда дается поручение, и это комментируется, что это применяется против граждан. Снова повторяю: ничто не должно применяться против граждан и все должно быть ради гражданина”, — подчеркнул глава правительства. При этом Никол Пашинян заметил, что считает необходимым подготовить законодательные изменения относительно снижения ставок штрафов за нарушение правил дорожного движения, чтобы в этом вопросе достигнуть кардинальных перемен, которые в итоге приведут к тому, чтобы у граждан не оставалось чувства несправедливости в вопросах связанных с дорожным движением. В то же время для того, чтобы призвать злостных нарушителей к порядку, у Полиции достаточно инструментов. Кроме того и сами граждане могут проявить активность в подобных вопросах и требовать призвания нарушителей к ответу.