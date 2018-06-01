Никол Пашинян:

“Я говорил и говорю: наша самая большая миссия – стать землёй под ногами нашего народа, чтобы они прочно стояли на нас и одерживали всё новые победы. Армянский народ больше никогда не потерпит поражения, потому что армянский народ – народ победы, армянский народ – народ гордости, армянский народ – народ Бога”.

Находящийся с официальным визитом в Грузии премьер-министр Никол Пашинян во дворе церкви Св. Георгия в Тбилиси обратился к собравшимся здесь многочисленным представителям армянской общины:

“Я горжусь вами, горжусь вашей волей, горжусь, видя в ваших глазах гордость быть армянами, горжусь видя отношения Армении и Грузии, горжусь, будучи уверенным, что отношения наших стран со временем будут всё больше углубляться и укрепляться и армяне будут лучше чувствовать себя в Грузии, а грузины – в Армении.

Сегодня самая высокая ценность, которую имеют армянский и грузинский народы – государственность и независимость. Мы будем защищать свой суверенитет, будем защищать собственную родину и право нашего народа быть счастливым”.

Никол Пашинян с супругой Анной Акопян посетили научно-культурный центр “Дом-музей” Ованнеса Туманяна. Здесь высоким гостям представили кукольный спектакль по мотивам Туманяновских сказок.

Господин Пашинян, Вы тоже, так сказать, сделали важную сказочную революцию, потому что всего несколько дней, месяцев назад эта революция всем нам казалась сказкой. Никто из нас не верил, и вдруг из самой груди народа возник, как в сказке, кто-то, кто смог всё перевернуть”, — с такими словами обратились участники спектакля к премьер-министру Николу Пашиняну. Затем, как и принято было в этом доме ещё при жизни его великого хозяина Ованнеса Туманяна состоялось уютное чаепитие.

Наша история, история армянского народа, история человечества показала, что дух более весом, чем материя, любовь более весома, чем расчет, искренность более весома, чем ловкость. И это приоритетная формула, потому что мы смогли победить там, где, кажется, не имеем никаких возможностей, и мы, к сожалению, часто могли потерпеть поражение там, где, казалось бы, не имели никакой возможности проиграть. Наша Первая Республика, думаю, в первую очередь, была именно победой духа, и дух этой победы, который на протяжении тысячелетий помогал нам выжить в водовороте катастроф, геноцидов, войн. И наша сегодняшняя Армения, в первую очередь является государством духа, любви, согласия и идеи. Она такова сегодня и должна продолжать оставаться такой вечно, потому что материальное можно сломать, разбить, уничтожить, а то, что связано с духом, мыслью – нерушимо, непробиваемо, непобедимо.

Никол Пашинян

Из речи на приеме в городском совете Тбилиси, посвященном 100-летию Первой Республики Армения

Никол Пашинян:

— Не случайно, что мой первый зарубежный официальный визит происходит в братскую Грузию, с которой нас тысячелетиями связывают тесные исторические контакты, дружба и взаимное уважение. Я убеждён, что существующие между нашими двумя странами и народами тесные отношения и обусловленный ими межгосударственный диалог создадут прочную основу для ещё большего укрепления нашего сотрудничества.