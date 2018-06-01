Правительства Армении и Грузии обоюдно заинтересованы и готовы приложить все возможные усилия для придания нового качества богатому двустороннему взаимодействию, в основе которого заложены многовековые братские отношения между двумя соседними народами.

Двухдневный официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна в Грузию, проходивший 30-31 мая, со всей очевидностью продемонстрировал: у обеих сторон есть желание не только сохранить существующую повестку армяно-грузинского сотрудничества, но также обогатить и разнообразить ее новыми проектами, расширением сфер взаимодействия, приданием более активной динамики двустороннему диалогу.

“По сути, мы находимся на таком этапе развития наших отношений, когда есть возможность придать большой импульс, большой размах и большую энергию нашим двусторонним отношениям и углубить эти отношения по всем направлениям и на всех уровнях”, — подчеркнул Никол Пашинян.

Насыщенная программа, активный темп и энергия визита, обширный круг обсуждаемых вопросов, представительный состав делегаций — все в первом официальном зарубежном визите главы нового правительства Армении свидетельствовало о настрое на серьезную качественную перезагрузку в двусторонних отношениях.

Грузинская сторона ответила готовностью. “Мы с большим вниманием следили за происходившими в Армении последними событиями. Наш дружественный армянский народ продемонстрировал единство, в результате чего демократическим путем произошла мирная передача власти. Хотим заверить, что сделаем все для придания новой энергии нашим отношениям и для реализации всего существующего потенциала. У нас есть хорошая возможность, чтобы начать новый этап в отношениях двух дружественных народов”, — сказал премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили, приветствуя своего армянского коллегу.

Премьер-министры Армении и Грузии обсудили широкий круг вопросов, касающихся армяно-грузинского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, туристической, культурной сферах. Собеседники выразили удовлетворение по поводу уровня сотрудничества в сфере энергетики и подчеркнули важность перспектив дальнейшего развития в сфере транспортных коммуникаций. Никол Пашинян и Гиоргий Квирикашвили выразили уверенность, что экономическое сотрудничество может стимулировать рост двустороннего товарооборота. В плане расширения программ и торгово-экономических отношений подчеркнута важность свободной экономической зоны Мегри и возможность использования ее как площадки для того, чтобы сделать рынки третьих стран более доступными.

Никол Пашинян и Гиоргий Квирикашвили коснулись также региональных проблем и подчеркнули важность сохранения безопасности и стабильности. В контексте укрепления историко-культурных связей собеседники подчеркнули важность сохранения богатого культурного наследия.

В искренней и непосредственной атмосфере, подобающей соседним братским государствам главы правительств провели “инвентаризацию” всего спектра двустороннего взаимодействия и наметили перспективы на будущее. “Мы уверены, что наши отношения продолжат руководствоваться тем принципом, что между нами нет неразрешимых вопросов”, — подчеркнул в ходе переговоров Никол Пашинян.

В ходе переговоров принято решение о проведении в ближайшем будущем заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Сторонами выделены основные направления, на которых будет сосредоточено внимание комиссии, согласованы принципы, на основании которых будет строиться будущая работа комиссии, приняты решения относительно создания в ее рамках новых специализированных рабочих групп.

“Заверяю от имени правительства Грузии и от себя лично свою готовность в вопросе будущего эффективного сотрудничества. Сегодня мы обсудили все основные направления, подчеркнули наше стремление к интенсивному политическому диалогу. Мы обсудили также развитие торгово-экономических отношений, подчеркнули вопросы развития сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, туризма, культуры, образования, информационных технологий. Несмотря на уже существующее интенсивное сотрудничество, есть большой потенциал взаимодействия по многим направлениям”, — сказал премьер-министр Грузии.

Главы правительств двух соседних государств также высказались в пользу более долгосрочного планирования сотрудничества. Как отметил по этому поводу Никол Пашинян, в двусторонних отношениях существует необходимость выработки долгосрочного видения, что позволит помимо решения оперативных задач и краткосрочных интересов думать в долгосрочной перспективе, более масштабно оценивать и выстраивать сегодняшние действия в логике будущего сотрудничества.

“Я уверен, что в наших отношениях будут серьезнейшие и новые процессы, и эти новые процессы будут вытекать из интересов Республики Армения и Грузии. Мы как суверенные страны в первую очередь обязаны исходить из наших национальных интересов и обслуживать наши национальные интересы. Я уверен, что наши правительства имеют достаточно воли, достаточно способностей, чтобы мы могли сделать это сотрудничество чрезвычайно эффективным. Надо довести его до такого уровня, чтобы граждане Республики Армения и Грузии чувствовали в своей ежедневной жизни укрепление наших отношений, углубление нашей дружбы и чувствовали ту позитивную атмосферу, которая была утверждена в ходе нашего с премьер-министром обсуждения”, — подчеркнул Никол Пашинян.