Общество Июнь 01, 2018 | Автор : admin

За заслуги перед армянской общиной Швеции и Армянской церковью вице-спикер парламента Швеции госпожа Изабел Дингизян награждена орденом “Святой Нерсес Шнорали” Святой Армянской Апостольской церкви.

О деятельности госпожи Дингизян на торжественной церемонии в церковной общине Мальмо рассказал Скандинавский местоблюститель патриаршего легата Центральной Европы вардапет Егише Аветисян.

В Патриаршем Кондаке, адресованном госпоже Дингизян из Первопрестольного Святого Эчмиадзина, в частности, говорится: “Мне, Патриарху, доставляет удовлетворение направить Вам слова оценки Ваших усилий по защите наших национальных прав, в частности, признанию Геноцида армян. Вы проделали последовательную работу в широких политических и общественных кругах Швеции, представляя преступление, в начале минувшего века совершенное против нашего народа, и вели последовательную целеустремленную работу по принятию парламентом страны резолюции, осуждающей Геноцид армян…”

После вручения ордена госпожа Дингизян высказала признательность, коснулась своих переживаний, говоря о счастье быть оцененной Армянской церковью, а также о пробуждении в последние десятилетия духовной жизни нашего народа.