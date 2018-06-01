Общество Июнь 01, 2018 | Автор : admin

В Министерстве диаспоры Армении стартовал 9-й Общеармянский форум журналистов, в котором в этом году принимают участие журналисты из Армени, Арцаха и 70 стран, где работают журналисты из армянской диаспоры. Диапазон обсуждаемых вопросов очень велик: от прессы времен Первой республики — до отклика СМИ на внутриполитические события в Армении.

“СМИ призваны сообщать читателям о событиях своевременно, представляя полную информацию. Медиа не являются средством пропаганды, и журналисты — не политические деятели. Воздействие на публику или на происходящие процессы не является задачей журналистики. СМИ должны работать так же, как и работали — добросовестно и в рамках закона. Создавшаяся для прессы ситуация и перспективы демоократического государства дают уникальные возможности. Выражаю надежду, что лидеры движения останутся верны своим обещаниям построить демократическое, свободное, правовое государство. И что сделают максимально возможное для создания полноценных условий для равных возможностей СМИ и их законодательного обеспечения”,- сказала председатель Союза журналистов Армении Сатик Сейранян. По ее мнению, параллельно вызовам международной прессе, аналогичные вызовы стоят и перед армянскими СМИ: технологические, финансовые, законодательные, институциональные. Они требуют профессионального, узкоспециализированного, широкого обсуждения; требуется внедрение широкого поля сотрудничества, правовая и социальная защита журналистов, последовательная работа.

Замминистра диаспоры Армении Бабкен Тер-Григорян передал приветствие от имени министра диаспоры Мхитара Айрапетяна, в котором, в частности, было сказано: “С любовью приветствую вас в новой Армении и выражаю глубокую признательность по поводу вашего присутствия и той поддержки, которую вы высказали в ходе бархатной революции, когда все СМИ диаспоры представляли события в истинном свете. Символично, что мирное движение, начавшееся в преддверии 100-летия реставрации армянской государственности, получило общенациональное звучание. Диапора поддержала революцию любви и согласия, которая победила, благодаря воле всего армянского народа, обозначая начало национального пробуждения, укрепления армянской государственности и повышения реноме страны”.

Председатель координационного органа Общеармянских форумов журналистов Шаган Гантаарян сказал, что в этом году произошли определенные изменения: “Ведомства представили новые концептуальные проекты. В рамках конференции пройдут ознакомительные встречи, журналисты получат возможность обсудить все проекты с руководителями ведомств”.