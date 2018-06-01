Экономика Июнь 01, 2018 | Автор : admin

Договор о передаче ЗАО “Высоковольтные электросети” в доверительное управление компании “Ташир капитал” отменен, сказал в беседе с журналистами министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян.

Высоковольтные электросети” должны остаться государственными. В договоре были пункты, невыгодные для государства”, — сказал глава ведомства. На вопрос журналиста о том, что происходили тайные договоренности, он ответил: “Тайных договоренностей не было и не будет. Мы изучили договор, пришли к заключению, что будет эффективнее, если “Высоковольтные электросети” останутся государственными”. На вопрос о том, что этим предприятием заинтересован Гагик Царукян, Артур Григорян ответил, что это “абсолютная ложь”. По поводу проверок предприятий горнорудной промышленности министр ответил, что Гагик Царукян, имеющий лицензии на недропользование, готов, чтобы проверки начались с него. По словам министра, все проверки будут публичными и прозрачными.

Коснувшись возможности снижения тарифов на электроэнергию, Артур Григорян сообщил, что этот вопрос министерство обсуждает с КРОУ. “Вчера в СМИ распространилось сообщение о том, что подобные обсуждения состоялись в правительстве Армении: подобных обсуждений в правительстве Армении не было, подобные обсуждения состоялись в министерстве со специалистами КРОУ. В результате предварительных обсуждений мы сможем понять, каковы возможности снижения тарифов на электроэнергию”, — сказал министр, добавив, что обсуждения продлятся пару дней.

По поводу сроков он сообщил: “Если тарифы будут пересмотрены, это произойдет после августа, поскольку по закону тарифы пересматриваются раз в 6 месяцев, и тарифы пересматривались в феврале”. По его словам, возможно также, что тарифы останутся прежними, однако возможен и пересмотр.