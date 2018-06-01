Впостоянных комиссиях Национального Собрания начались обсуждения выполнения государственного бюджета РА за 2017 год.

Министр финансов РА Атом Джанджугазян обстоятельно представил основные макроэкономические показатели, формирование бюджетных доходов, налоговую и таможенную политику, расходы, дефицит и отчет финансового ведомства.

Заключение по ЦБ РА и отчет об исполнении административных расходов и капитальных вложений ЦБ на 2017г. представил председатель Центробанка Артур Джавадян. Заключение Аудиторской палаты РА по отчету представил член АП Ара Нранян.

Из представленного главным финансистом страны отчета стало ясно, что в 2017 году зарегистрирован самый высокий в посткризисный период экономический рост, обусловленный благоприятным развитием как внутренних, так и внешних факторов. Так, в минувшем году зафиксирован номинальный рост доходов Государственного бюджета 5,7 процента, рост расходов — 3,8 процента.

За отчетный период зарегистрирован 7,5-процентный рост Внутреннего валового продукта более чем вдвое выше, чем было предусмотрено — 3,2 процента. В немалой степени этому позитивно поспособствовали сферы услуг, промышленности и строительства.

Проще говоря, Кабинет экс-премьера Карена Карапетяна зарегистрировал самые высокие экономические показатели за последние 10 лет. ВВП Армении достиг почти 5,6 триллионов драмов, что эквивалентно почти 12 млрд долларов.

Общие доходы Госбюджета РА в минувшем году составили 22,2 процента ВВП против 23,1 процента предыдущего года. Расходы Госбюджета составили 27 процентов ВВП против 28,5 процентов в 2016 году. Дефицит Госбюджета составил 4,8 процента ВВП, снизившись, по сравнению с предыдущим годом, на 0,7 процента.

В рамках своих полномочий правительство на 110,8 млрд драмов увеличило доходную программу Госбюджета РА, и фактические доходы Госбюджета составили 1237,8 млрд драмов, что позволило констатировать выполнение бюджета на 98,8 процента.

Налоги и подати Госбюджета-2017 составили 1,206,3 миллиардов драмов, что на 11,7 процента превысило соответствующий показатель 2016 года. За счет налоговых доходов и государственных пошлин было обеспечено выполнение доходной части Госбюджета на 93,6 процента.

Налоговые поступления увеличились на 1,6 процента и составили 1 триллион 158 млрд драмов, в то время, как уточненный показатель составил 1 триллион 205 млрд драмов. В сравнении с 2016 годом, абсолютный прирост доходов составил 78,3 млрд драмов. Обстоятельство, позволившее правительству в рамках своих полномочий выполнить увеличение доходной части на 68 млрд драмов.

В части государственных грантов было предусмотрено около 31 млрд драмов, по уточненному плану цифра эта достигла 38 млрд, выполнение же составило 42 процента. По положению на конец 2017 года, показатель государственного долга РА составил 3,279.6 млрд драмов (6,774.6 млн долларов США), или 58,8 процента ВВП.

Поднятые депутатами вопросы касались эффективности исполнения бюджета, прозрачности расходных программ, непродуктивных расходов, влияния экономической политики, предпринятых шагов по снижению бедности и др.

Затем руководители сфер представили по отдельности положение дел с расходованием государственных средств в возглавляемых ими структурах.

Первый заместитель председателя Комитета по государственным доходам Рафик Машадян заявил, что перед КГД была поставлена задача обеспечить сбор налогов и податей в размере 1 триллион 135 млрд драмов, фактически собран 1 триллион 158 млрд драмов, что дало возможность возвратить суммы НДС, ранее взысканные с экспортеров.

Министерству экономического развития и инвестиций было ассигновано из Госбюджета 38 млрд драмов, в рамках чего было реализовано 12 программ. Министерство участвовало в 10 международных выставках, по результатам которых было заключено 100 экспортных договоров на общую сумму 5,4 млрд драмов. Кроме того, было организовано 15 бизнес-форумов, численность туристов возросла на 18,7 процентов, 11 предпринимателей получили гранты.

Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов за минувший год реализовало 18 программ, в основном при внешнем содействии. Кроме того, при содействии Международного банка реконструкции и развития продолжены и завершены плановые работы на Разданской ТЭЦ.

В соответствии с графиком руководители сфер в дни предварительных обсуждений в комиссиях выполнения Госбюджета РА за 2017 год, помимо представления положения дел в сферах, отвечают также на вопросы депутатов, главным образом касающиеся внутренних и внешних факторов, способствующих стимулированию экономического роста, искоренения монополий, целесообразности применения налога на оборот к объектам общественного питания, шагов, направленных на повышение зарплат и пенсий, возможностей снижения тарифов на электроэнергию и газ. Проще говоря, озвучивают злободневные вопросы, волнующие население страны.