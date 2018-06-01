Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян считает, что не следует торопиться в вопросе организации встречи премьер-министра РА Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Не надо торопить события, заявил он телеканалу “Армения” в ответ на вопрос по этому поводу. Министр отметил, что имел телефонные беседы с рядом официальных лиц, играющих непосредственную роль в этом вопросе и что подобные переговоры продолжатся. “Мы предпринимаем последовательные, просчитанные шаги. Непосредственные контакты будут, когда назреет нужный момент. Я говорю не о месяцах, а о неделях“, — сказал Мнацаканян.

Комментируя ситуацию на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы, на котором, согласно распространившейся в соцсетях информации, ВС Азербайджана продвинули свои позиции, в частности, что близ села Арени Вайоцдзорской области Армении, которое теперь полностью просматривается азербайджанцами, что вызывает сильную обеспокоенность жителей села, Зограб Мнацаканян отметил, что эти вопросы находятся в центре внимания министерств обороны и иностранных дел Армении. Он подчеркнул, что действия азербайджанской стороны никак не способствуют созданию атмосферы доверия, необходимой для успешного продвижения в процессе мирного урегулирования. Действия азербайджанской стороны на нахиджеванском участке — это, по его словам, лишь один пример. Между тем, следует учитывать также различные враждебные заявления, которые время от времени звучат из Баку. “Любое развитие, которое будет препятствовать переговорному процессу, неприемлемо. Это отрицательно скажется на переговорах. Этого следует избегать. Мы намерены продолжать участие в переговорах, вести их для достижения мирного урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ”, — сказал Мнацаканян, отметив при этом, что переговоры не могут протекать в атмосфере вражды.

ВС Армении контролируют ситуацию

Активизация ВС Азербайджана на нахиджеванском направлении наблюдается с начала апреля. Тогда азербайджанская сторона несколько раз нарушила режим прекращения огня, в основном, из стрелкового оружия. В мае МО РА сообщило о проведении ВС Азербайджана в некоторых частях армяно-азербайджанской границы активных инженерных работ с целью улучшения и продвижения своих позиций. Пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook сообщил, что ВС Армении “периодически, в том числе за последние дни, предупреждали командование дислоцированных на границе с Арменией азербайджанских сил, что активизация инженерных работ и другие провокационные действия являются причиной перестрелок, могут привести к нежелательным потерям”, подчеркнув, что ВС Армении периодически заявляли, что деструктивные шаги не могут остаться безответными и настоятельно призывали отказаться от действий, обостряющих обстановку. Однако Баку, практически ежедневно обстреливающий позиции ВС и приграничные районы Арцаха и Армении (нередко с человеческими жертвами), решил свалить на армянскую сторону вину за смерть одного из своих солдат, который, не исключено, мог стать и жертвой разборок в азербайджанской армии, и возопил, что инцидент де произошел после посещения министрами обороны и ИД Давидом Тонояном и Зограбом Мнацаканяном юго-западной границы Армении в направлении Нахиджевана. Судя по складывающейся ситуации, это абсурдное заявление Баку было призвано завуалировать, пусть и топорно, реальные телодвижения ВС Азербайджана в Нахиджеване, ибо некоторое время спустя алиевские СМИ стали трубить о якобы захвате каких-то территорий на этом участке.

Министерство обороны Армении, комментируя происходящее, отметило, что ВС РА несут постоянное боевое дежурство и проводят работы по всей протяженности границы Армении. “На Нахиджеванском участке эти работы протекают в нормальном русле, и на участках, о которых говорится в соцсетях, также проводятся масштабные боевые и не только работы. Жители указанных сел это хорошо знают, с ними также проводятся активные обсуждения”, — написал Арцрун Ованнисян в Facebook. Он подчеркнул, что боеспособность и возможности ВС Армении не определяются какой-либо одной боевой позицией или высотой на стратегическом фронте (отряд, взвод, рота). “У нас у самих есть множество господствующих позиций и высот. И часто обсуждения в соцсетях попросту мешают нам в решении задач. Прошу проявить сдержанность”, — отметил он. Кстати, по словам Ованнисяна, азербайджанцы установили новую позицию на своей же территории. Более того, расстояние между блокпостами на отдельных участках может достигать 3-4 километров, и это при сложной горной местности. Следовательно, говорить о том, что армянская сторона уступила противнику какие-то позиции, не просто неправильно, но и непрофессионально. “Это нейтральная территория. И установление добавочных позиций в каком-то смысле является закономерным процессом. У нас тоже есть энное количество таких позиций. И я не думаю, что это меняет ситуацию”, — сказал пресс-секретарь МО РА Sputnik Армения. Что касается села Арени, то, по словам Ованнисяна, возможность вести наблюдение у противника была и раньше. В целом, по всей линии армяно-азербайджанской границы каждая из сторон имеет возможность вести наблюдение, где-то преимущества у армянских ВС, где-то в более выгодном положении находятся азербайджанские силы.

Турецкие маневры

В происходящем, однако, настораживает фактор Турции. Мы не раз писали не только о концентрации азербайджанских войск в Нахиджеване, где, по словам экспертов, насчитывается 20 000 солдат, 400 бронемашин, размещены системы ПВО и ракетно-зенитные комплексы, но и об усиливающемся турецком присутствии в этом регионе. По словам бывшего замминистра ИД Армении, посла Армана Навасардяна, в Нахиджеване присутствуют турецкие ВС, несколько раз в год совершаются военные маневры. Там же расположен Наземный центр управления Azercosmos. Между тем, присутствие Турции в Нахиджеване является нарушением всех международных документов, подписанных еще в 1920-1921 годах. Речь идет как о Московском, так и Карсском соглашениях.

Напомним, что Нахиджеван, как и Арцах, является одним из исторических районов Армении, однако по сделке российских большевиков и турецких кемалистов в 1921г. он был насильственно присоединен к советизированному Азербайджану. 16 марта 1921г. в рамках подписанного в Москве российско-турецкого (Московского) договора Нахиджеван был передан Азербайджану под патронажем России и Турции. По заключенному 13 октября 1921г. в городе Карс на конференции, созванной 26 сентября во исполнение Московского договора, при участии РСФСР Карсскому договору между Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР, с одной стороны, и Турцией — с другой Нахиджеван перешел к Азербайджану, как автономная республика, при условии, что Азербайджан не передаст ее какому-либо третьему государству. Сегодня Азербайджан демонстрирует полное согласие на освоение, а по сути, — передачу Нахиджевана самой Турции. Так что, из Нахиджевана Армении угрожает не Азербайджан, а Турция — через Азербайджан.

Учитывая факт дислокации на территории Армении российской военной базы и стремление Турции если не вытеснить Россию из региона, то хотя бы ослабить ее влияние, создается впечатление, что Анкара, манипулируя потеплением в отношениях с Москвой, прощупывает наличие у России в нынешней очень непросто складывающейся для нее международной ситуации желания и способности реагировать на подобного рода вызовы.