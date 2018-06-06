Общество Июнь 06, 2018 | Автор : admin

В обращение 4 июня 2018 года вышла одна почтовая марка, посвященная теме “Гуманитарная инициатива “Аврора”. Лауреаты премии “Аврора”. Том Катена”.

Номинал почтовой марки — 350 драмов. Почтовая марка отпечатана в типографии Cartor во Франции. Дизайн почтовой марки разработан Аллой Мингалевой, входящей в команду Гуманитарной инициативы “Аврора”.

Как сообщили в пресс-службе “Айпост”, вместе с почтовой маркой ЗАО “Айпост” выпустило также благотворительный купон номиналом в 150 драмов, который прилагается к почтовой марке. Таким образом, в общей сложности почтовая марка обойдется покупателю в 500 драмов. ЗАО “Айпост” будет отчислять 150 драмов из этой суммы Гуманитарной инициативе “Аврора”.

На почтовой марке изображен лауреат второй премии “Аврора” доктор Том Катена, который спас тысячи жизней, будучи единственным врачом, работающим в опустошенной войной и голодом провинции Кордофан на территории Нубийских гор Судана.

Почтовую марку погасили лауреат второй премии “Аврора” Том Катена, министр транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Ашот Акобян, Чрезвычайный и Полномочный посол США в Армении Ричард Миллс, гендиректор “Айпост Траст Менеджмент” Хуан Пабло Гечиджян, гендиректор Гуманитарной инициативы “Аврора” Арман Джилавян.