Трехдневные народные волнения в Арцахе завершились. Участники протестных акций согласились их прекратить, дав возможность руководству Республики в спокойной обстановке решить поднятые на митингах проблемы.

Вызванные происшедшей на автомойке дракой на бытовой почве, участниками которой оказались бойцы спецназа республиканской Службы национальной безопасности, протесты продолжались с субботы до понедельника. Стихийный, поначалу, протест, с требованием расследовать инцидент и наказать виновных стал быстро перерастать бытовые рамки и буквально за несколько часов появились признаки его трансформации в политическое противостояние.

Призывы руководства Арцаха не политизировать бытовой конфликт и вернуться в конструктивное поле обсуждений, обещания беспристрастного расследования и наказания виновных по всей строгости закона последовали незамедлительно и на разных уровнях. Помимо того, что Генеральной прокуратурой по факту драки было возбуждено уголовное дело, парламент обсудил вопрос на внеочередном заседании и учредил специальную следственную комиссию. Переговоры с депутацией участников акции также лично провел президент Арцаха Бако Саакян. В поддержку действиям руководства другая часть жителей Степанакерта созвала альтернативный митинг, участники которого призывали не нагнетать ситуацию и проявить здравый смысл.

Уже в воскресенье стало очевидно, что попытки “раскачать” ситуацию до состояния политического противостояния тщетны, и понимание возможной опасности, которую несет в себе непредсказуемая революционная стихия, возобладало.

Одновременно и со стороны руководства Арцаха были озвучены однозначные мессиджи, свидетельствующие о том, что есть осознание необходимости перемен. Так 4 июня на совещании с участием членов правительства и руководителей других государственных органов президент Бако Саакян охарактеризовал инцидент 1 июня как недопустимый. Отрезвляюще подействовало на протестующих и заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в прямом эфире вечером понедельника призвал прекратить противостояние. “В ходе встречи представителей акций протеста и президента Арцаха было достигнуто взаимопонимание о направлении и логике будущих событий. И теперь, по сути, я думаю, что сейчас тот этап, когда наши уважаемые манифестанты должны позволить президенту Арцаха реализовать эти договоренности”, — сказал Пашинян. Отметив, что имеет личные заверения от Бако Саакаяна о его приверженности выполнить все, о чем договорился с протестующими, премьер-министр Армении подчеркнул необходимость решить проблему в атмосфере согласия: “Консенсус достигнут в результате длительных, подробных, спокойных, братских дискуссий, и я считаю, что необходимо предоставить возможность для выполнения этих договоренностей. Мы все признаем право граждан выражать свое отношение к конкретной ситуации и посмотреть на это в форме конкретных политических изменений. Это мое мнение, и мое братское обращение прекратить акции протеста в Степанакерте или, по крайней мере, приостановить их, чтобы власти смогли воплотить в жизнь обещания”.

Поздним вечером активисты митингового движения приняли решение прекратить митинг и уже утром 5 июня Степанакерт снова зажил привычной будничной жизнью.