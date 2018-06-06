Государство Июнь 06, 2018 | Автор : admin

На участке Арташатского пограничного отряда в районе населенного пункта Суренаван российскими пограничниками задержаны двое неизвестных, незаконно пересекших государственную границу.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения, благодаря использованию современных средств охраны государственной границы пограничный наряд в течение короткого времени обнаружил и задержал злоумышленников. Нарушители в установленном законодательством порядке переданы в правоохранительные органы Республики Армения. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия.