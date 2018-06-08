По уже сложившейся доброй традиции, в день рождения Арама Хачатуряна, к работе приступил очередной Международный конкурс Хачатуряна. Уже 14-й по счету смотр талантов в этом году проводится по специальности “виолончель”. 6 июня, на церемонии открытия конкурса в концертном зале “Арам Хачатурян”, вместе с официальным оркестром конкурса — Государственным симфоническим оркестром Армении — выступил Нарек Ахназарян. Знаменитый виолончелист исполнил Концерт-рапсодию для виолончели с оркестром Хачатуряна. Концертом дирижировал художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян.

Церемонию открытия фестиваля в прямом эфире транслировал интернет-канал Медичи- TV- одна из самых авторитетных площадок классической музыки, имеющая большую аудиторию.

Международный конкурс Хачатуряна — самый авторитетный региональный музыкальный смотр. Он является членом Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов (World Federation of International Music Competitions). Это единственный армянский конкурс, удостоившийся такой чести и проводимый по стандартам этой всемирной организации. А цель конкурса остается неизменной — выявление молодых талантов, популяризация творчества Арама Хачатуряна, Армении и армянской культуры.

14-й Международный конкурс Хачатуряна проводится под высоким патронатом супруги президента РА Нуне Саркисян.

Конкурс воплощается в жизнь благодаря совместным усилиям Министерства культуры РА, Культурного фонда “Арам Хачатурян-конкурс” и Ереванской государственной консерватории им. Комитаса. Главный партнер конкурса — Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).

В этом году в конкурсе участвуют 16 виолончелистов из 9 стран мира. За честь стать победителем Хачатуряновского конкурса поборются молодые музыканты из Республики Корея, Норвегии, России, Дании, Испании, Армении и других стран.

Почетным президентом жюри конкурса является всемирно известный композитор, дирижер Кшиштоф Пендерецкий. В ожидании этого музыкального праздника Пендерецкий обратился к конкурсу с приветственным посланием: “Я уверен, что жюри и все участники конкурса смогут всецело насладиться этим чудесным событием. Этот конкурс посодействует распространению армянской музыки, в особенности — творчества Арама Хачатуряна по всему миру”. Жюри конкурса возглавляет видный виолончелист, профессор Мичиганского государственного университета, руководитель факультета струнных инструментов Сурен Багратуни. Лауреат многих конкурсов и “виолончелист необычных достижений” по версии Boston Globe, Сурен Багратуни сделал выдающуюся международную карьеру солиста, камерного музыканта и записывающего артиста. Помимо выступлений на территории всего бывшего Советского Союза, он с успехом гастролировал по всему миру, представляя традиционный и современный репертуар. В состав жюри также вошли и другие признанные в мире виолончелисты — артистка Deutsche Gramophone, один из самых уважаемых профессоров в Республике Корея Мехае Рье, профессор, преподаватель Тайваньского государственного педагогического университета Лин-Йи, лауреат международных конкурсов, солист, камерный музыкант Виктор Узур.

Как и каждый год, в этом году в конкурсную программу включены произведения Арама Хачатуряна. В обязательную программу вошли Соната-фантазия для виолончели соло и по выбору — Концерт для виолончели с оркестром или Концерт-рапсодия Хачатуряна. За эти годы конкурс Хачатуряна подарил музыкальному миру множество новых имен: Нарек Ахназарян, Андрей Ионица, Ярослав Надрзицкий, Федор Рудин, Мира Вопотич и др. — музыкантов, добившихся больших успехов после победы в Конкурсе Хачатуряна.

Международный конкурс Хачатуряна проходит с 6 по 14 июня, в три тура — первый тур (7-8 июня), полуфинал (9-10 июня) и финал (12-13 июня). Первый и второй туры состоятся 7-10 июня, в концертном зале им. Татьяны Айрапетян средней музыкальной школы им.Чайковского, а третий, заключительный тур — в концертном зале “Арам Хачатурян”.

Участник, занявший первое призовое место, получит денежное вознаграждение в размере 15 000 долларов США (в драмах РА). Музыкант, занявший второе призовое место, получит денежное вознаграждение в размере 10 000 долларов США (в драмах РА), а третье место — 5 000 долларов США (в драмах РА).

Также будет вручен ряд специальных премий.