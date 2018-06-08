Задавшись этим вопросом, голландский дизайнер Дейв Хаккенс решил вплотную заняться исследованием этой проблемы. Проект начался как дипломная работа в Академии дизайна, которую Хаккенс оканчивал в 2013 году. В то время он выяснил для себя, что, несмотря на раздельный сбор отходов и наличие в Европе предприятий, которые занимаются переработкой пластика, процент его повторного использования невысок, поскольку для этого требуются серьезные инвестиции.

Вторая жизнь пластика

Тогда дизайнер решил иначе подойти к проблеме, создав довольно простые механизмы для первичной переработки пластика. Собрав в собственном гараже домашние аппараты по переработке пластиковых отходов, он начал через онлайн-площадку демонстрировать их возможности. Причем аппараты были разработаны таким образом, чтобы для их изготовления подошли самые базовые инструменты, а материалы можно было найти где угодно, в том числе повторно использовать выброшенную бытовую технику.

В качестве сырья голландский дизайнер использовал пластиковый мусор — упаковку, которая оставалась у него в доме после употребления продуктов. Далее он выложил в Интернет чертежи, по которым можно изготовить такие аппараты, а также пошаговые видеоинструкции.

Проект дизайнера под названием Precious Plastic послужил толчком для популяризации переработки пластикового мусора и позволил в очередной раз привлечь внимание к проблеме пластикового загрязнения окружающей среды. У Хаккенса появились последователи во многих странах — сегодня их насчитывается более 40 тыс. человек, а в декабре 2017 года армянская компания Proper объявила о старте этого проекта у нас в стране с целью переработки пластика и получения конкурентоспособной продукции.

“В Армении есть проблема со сбором пластикового сырья. Наши исследования показали, что на этом поле действуют несколько общественных организаций, занимающихся сбором пластика по собственной инициативе. Но весь объем они потом посылают за границу, в основном в Германию и Россию, продавая в качестве вторсырья. Наша же цель изначально сводилась к тому, чтобы собрать пластиковые отходы и на месте осуществить их переработку”, — рассказала нам соучредитель и директор по маркетингу компании Proper Марианна Варданян.

Одноразовое изделие со сроком распада в тысячу лет

С момента старта проекта компания начала активно работать с представительством ООН в Армении, столичной администрацией и Министерством охраны природы, представив им детали своей инициативы. Бывший в то время замминистра охраны природы Эрик Григорян крайне заинтересовался подходами компании к проблеме переработки пластиковых отходов, пообещав более подробно изучить программу и далее начать совместно работать в этом направлении.

“Сейчас, когда он уже на посту министра охраны природы, мы надеемся на более активное сотрудничество с госсектором с учетом актуальности этой проблемы в Армении”, — пояснила наша собеседница.

А проблема более чем актуальна. Для инвестирования средств в сферу переработки пластика в Армении имеется множество проблем и рисков, среди которых — отсутствие соответствующих структур и инфраструктуры, слабый уровень государственно-частного сотрудничества, а также, перечисляет представитель компании, нехватка информации о важности переработки и управления отходами. Некоторые международные организации в свое время попытались сделать что-то в этом направлении. Еще в 2011-2012гг. был дан старт программе стоимостью в 500 тыс. долларов, которая должна была реализовываться совместными усилиями USAID и UNDP. Однако на сегодня, по словам нашей собеседницы, программа более не действует, а другой инициативы в этой сфере пока нет.

В итоге, по последним данным, в нашей стране перерабатывается всего лишь 15% полиэтилентерефталатовой (ПЭТ) тары, в то время как средний мировой показатель достигает 50%. По другим видам пластика информации о переработке и вовсе не существует в свободном доступе. Как уже было сказано, сбором пластиковых бутылок, да и то в небольшом количестве, занимаются несколько организаций, которые отправляют их в качестве сырья в Германию и Россию. Подавляющая же часть остается в Армении, увеличивая нагрузку на почву, загрязняя источники воды, земель сельскохозяйственного назначения, что, естественно, не может не оказать своего негативного влияния на экологию в целом и здоровье людей.

Однако пластик сам по себе является довольно интересным сырьем для производства, продолжает Марианна, которое дает разнообразные возможности для получения высокоустойчивой и долговременной продукции. “Можно только сожалеть о том, что пластик имеет столь короткий период использования и люди потребляют его в качестве одноразового изделия. А ведь для его распада в природе требуется, по разным подсчетам, от 500 до 1000 лет”, — говорит соавтор проекта Precious Plastic в Армении.

В поисках инвесторов

Заняться переработкой пластика в больших объемах пока не под силу начинающей компании. Поэтому было решено сделать акцент на социальном предпринимательстве и приступить к мелкомасштабному производству дизайнерских изделий на основе пластикового вторсырья. В компании надеются, что их успешное начинание станет стимулом и для других предпринимателей Армении, что в итоге приведет к росту интереса к сфере, создаст дополнительные рабочие места и привлечет новых инвесторов.

Сама перерабатывающая машина по проекту Precious Plastic состоит из шредера, измельчающего пластик, пресса для выдавливания, выдувного формовщика и вращающегося формовщика, которые были адаптированы из промышленных моделей, обеспечивая системе гибкость использования и удобство для потребителей. Так вот, первое оборудование, необходимое для первичной переработки пластика, уже имеется у компании Proper. Это аппарат, который измельчает пластик, а после из полученной массы делается сортировка по видам и цветовому окрасу.

“В верхнюю часть оборудования кладутся пластиковые бутылки, используемые, к примеру, для хранения жидкостей для стирки, мытья посуды, шампуней, воды, молока, соков и т.п. Далее все это размельчается, и на выходе получаем мелкие разноцветные стружки, которые потом поступают на следующую стадию переработки”, — показывает Марианна измельченный пластик.

Необходимые для изготовления шредера средства были вложены со стороны самой компании. Сейчас начинающие предприниматели ищут инвесторов, готовых так же, как и они, заразиться этой идеей и оказать содействие для сбора остальных аппаратов. По примерным расчетам, на всю систему потребуется порядка 10 тыс. долларов.

На своем интернет-портале голландец Дейв Хаккенс уже несколько лет демонстрирует свою идею в действии, показывая линейку готовых изделий из переработанного пластика: абажуры, вазы, подсвечники, игрушки и т.д. Армянские же предприниматели собираются работать с художниками и искусствоведами и в сотрудничестве с ними получить свой продукт.

“Это могут быть стулья или спинки для стульев из обработанного пластика, весьма прочного, кстати, коробки для хранения визитных карточек, часы, сувенирные изделия и многое другое. Но для начала мы собираемся создать своеобразную студию для приема и хранения пластиковых бутылок и тары. После намерены основать также онлайн-магазин, а на конечном этапе реализации проекта планируем приступить уже к образовательной части. С помощью мобильной студии будем ездить по разным регионам и общинам страны, рассказывая людям о том, как можно в домашних условиях, используя подручные средства, перерабатывать пластик. Надеемся, что благодаря образовательному компоненту местные жители, особенно мастера и ремесленники, начнут осваивать это направление, способствуя сокращению объемов пластикового вторсырья в Армении”, — отметила Марианна.

Перспективы у переработки пластика, действительно, огромные. Совместными усилиями граждан, государства и бизнеса индустрия отходов со временем могла бы стать одной из точек роста отечественной экономики. Новые рабочие места и налоговые отчисления — те плоды, которые она принесет. Так почему бы не начать менять ситуацию уже сейчас, с энтузиазмом завершила беседу соавтор проекта Precious Plastic в Армении, что в переводе означает “драгоценный пластик”.