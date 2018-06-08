Президент Армении подал обращение в Конституционный суд. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. В заявлении сказано:

“В последнее время развернулись обсуждения по вопросу о сроках и порядке выдвижения кандидатур в судьи Конституционного суда Армении. В Конституции Армении нет детализации процесса выдвижения кандидатур в судьи Конституционного суда Армении, тем более — сроков. Эти вопросы предоставлены решению в рамках 2 законодательных актов — закона о Конституционном суде Армении и Судебного кодекса Армении.

В соответствии с этим, закон устанавливает 5-месячный срок для выдвижения кандидатур в судьи Конституционного суда Армении. Однако устав НС Армении предусматривает месячный и 10-дневный сроки, чему, по нашей оценке, нет конституционного обоснования, а также необходимости и целесообразности.

Надо также заметить, что 6-месячный срок является здравым и логичным, тем более, что процесс выдвижения кандидатур в судьи Конституционного суда Армении состоит из 3 различных процедур, с проистекающими отсюда обязанностями и ответственностью судьи Конституционного суда Армении. Такова же и международная практика в этом вопросе, не терпящем срочности. Кроме того, соответствующие положения устава НС Армении противоречат не только здравомыслию, но и не соответствуют Конституции Армении.

Исходя из указанного и руководствуясь Конституцией Армении, президент Армении подал обращение в Конституционный суд с тем, чтобы пояснить соответствие вышеуказанных правовых актов Конституции Армении”.