Армянские гимнасты готовятся к стартующему 15 июня чемпионату страны, по итогам которого прояснится состав участников мировых и европейских первенств. Некоторые наши спортсмены в рамках подготовки к грядущим баталиям недавно проверили свои силы в международных соревнованиях. Именно с них мы и начали беседу с главным тренером мужской национальной сборной Армении по спортивной гимнастике Акопом Серобяном.

— Оправдали ли эти старты ваши ожидания?

— В целом — да. Ведь это были наши первые международные соревнования в нынешнем сезоне. Разве что молодежь выступила несколько ниже возможностей. На гимназиаде в Марокко мы по праву рассчитывали на медаль, но ребята не выполнили то, что мы от них ожидали. Реальный шанс оказаться в призерах упустил Гагик Хачикян, который, даже с учетом падения со снаряда в финале, занял 4 место в упражнении на коне. Не будь этого, он вполне мог стать и чемпионом. Вероятно, сказалось волнение от дебюта на международной арене. В любом случае, у нас подрастает перспективный резерв. Что касается турнира на призы Александра Дитятина в Санкт-Петербурге, то мы добились лучшего результата за все время участия в этом соревновании. Прежде нашим гимнастам не удавалось стать одновременно победителями в личном многоборье среди взрослых и молодежи, а также в командном зачете. Я тут даже подумал про себя, вдруг нас больше не станут приглашать на этот турнир, опасаясь, что мы завоюем все награды. Наши ребята на двоих завоевали 11 медалей. Думаю, комментарии тут излишни.

— Однако, сдается мне, что вы не только за призами ехали в Северную Пальмиру.

— Вы правы — мы хотели в соревновательных условиях проверить качество выполнения нашими подопечными новых элементов. Со сложной программой выступил Артур Давтян. Причем некоторые новые разработки он выполнил сразу в финалах отдельных упражнений и полностью оправдал ожидания. Это касается, в частности, вольных упражнений. Причем упражнение было усложнено аж на 0,9 балла. Картина обнадеживающая. Я очень доволен также выступлением Жоры Смбатяна. Жаль только, что он, скорее всего, не поедет на Юношеские олимпийские игры, поскольку отборочный турнир пройдет в Баку. Мы решили воздержаться от участия в нем. Надеюсь, международные спортивные организации поймут мотивы нашего решения и предоставят Смбатяну так называемую белую карту, поскольку он является одним из сильнейших гимнастов в мире в своей возрастной категории.

— И насколько это реально?

— Мы обратились в Европейский гимнастический союз, но нам ответили, что вопрос нужно продвинуть по каналам МОК и НОК Армении. Мы последовали этому совету и теперь ждем ответа. В международных гимнастических кругах знакомы с потенциалом Жоры. Результат, показанный им в Санкт-Петербурге, позволяет утверждать, что в отборочном турнире юношеской олимпиады он наверняка оказался бы в шестерке лучших. В то время, как будет разыгрываться 18 путевок. К сожалению, других отборочных соревнований не предусмотрено. Надеюсь, хоть на грядущем молодежном чемпионате Европы Жора займет достаточно высокое место, чтобы получить отсрочку от службы в армии. Он один из самых перспективных наших гимнастов, уже сегодня претендующий на включение в национальную сборную. Более того, он многоборец, способный принести большую пользу команде. Тем более, когда мы готовимся к выступлению в командных соревнованиях чемпионатов Европы и мира. Попадание в число 24 лучших сборных на мировом первенстве этого года позволит нашей команде на следующем чемпионате мира побороться за путевки летних олимпийских игр — 2020.

— Позволяют ли последние выступления оценить шансы нашей сборной в этой нелегкой борьбе?

— Думаю, наши шансы довольно высоки. Но моя оценка основана не на последних результатах, поскольку в Петербурге сборная России, являющаяся одной из сильнейших в мире, выступала не основным составом. Вопрос в том, что мы желаем добиться результата исключительно своими силами. Конечно, можно усилить сборную за счет приглашения армянских гимнастов, выступающих в других странах, но это самый легкий путь, похожий, к тому же, на самообман. Мы всегда можем сделать это, однако считаем, что нашим ребятам по силам достичь нужного результата.

— Насколько я понял, этот вариант все же обсуждался?

— Да, в федерации мы говорили на эту тему. Если на предстоящем чемпионате мира сборной Армении удастся оказаться в числе 24 лучших, то, возможно, мы более предметно обсудим возможность усиления извне, поскольку только собственными силами трудно будет квалифицироваться на Олимпиаду, в которой примут участие только 12 сильнейших сборных планеты. Одновременно, мы прекрасно понимаем, что приглашение гимнастов из других стран обусловлено определенными трудностями. Например, им придется сменить гражданство. В этом случае мы столкнемся с проблемой освобождения их от службы в армии.

— На турнире Дитятина Артур Давтян победил в упражнении на коне, но вместе с тем занял второе место в своей коронной дисциплине — опорных прыжках. Как вы оцениваете его выступление в этом виде программы?

— В опорных прыжках он уступил первое место при абсолютном равенстве очков. Определяющим стало то обстоятельство, что победивший в этом упражнении российский гимнаст выполнил менее сложные прыжки, а потому по качеству исполнения превзошел Давтяна. Результат Артура меня вполне устраивает. Тем более, что в упражнениях на кольцах и брусьях он уступил соперникам с незначительной разницей в очках. Та же картина была и в вольных упражнениях — здесь он занял 3 место. Кстати, дополнительным стимулом стал одинаковый размер призовых для спортсменов и их тренеров. Воистину, в России умеют ценить работу тренеров.

— А почему победивший в многоборье Смбатян так и не смог завоевать золотую медаль в отдельных упражнениях?

— Все очень просто — он многоборец, поэтому одинаково стабильно выполняет все 6 упражнений, но коронного упражнения у него нет. Даже при этом Жора стал вторым в упражнениях на коне, кольцах и брусьях. Скоро у нас чемпионат Армении, по итогам которого определится состав сборной. Затем начнем непосредственную подготовку к августовскому первенству Европы, на которое планируем выставить 7 спортсменов. В составе делегации будут также 3 тренера и 2 судей.