Капитан сборной Армении и полузащитник лондонского “Арсенала” Генрих Мхитарян в рамках общения с болельщиками в ходе трансляции Вконтакте назвал своих фаворитов стартующего 14 июня в России чемпионата мира по футболу.

“Единого фаворита на ЧМ-2018 нет, все команды готовы очень хорошо. Я бы назвал претендентами на чемпионство Испанию, Францию и Аргентину. Вместе с тем, не надо давить на сборную России. Я бы попросил оставить их в покое. Если они выиграют первую игру, то у них появятся отличные шансы на выход из группы. Я лично буду болеть за сборную России и надеяться, что она выйдет в плей-офф. Все знают, что моя бабушка — русская. Мне очень нравятся русская культура и история. Каждый раз, когда я приезжаю в Москву, это вызывает у меня сильные эмоции”, — отметил Мхитарян, который совместно с Хави, Кафу, Лотаром Маттеусом, Дженнаро Гаттузо, Давидом Трезеге, Диего Форланом, Хавьером Дзанетти принял участие в автограф-сессии в Москве.

Позже, в интервью “Коммерсанту” он раскрыл некоторые особенности своей карьеры в Англии. Отвечая на вопрос о том, почему ему не удалось проявить свои лучшие качества в “Манчестер Юнайтед” и о взаимоотношениях с главным тренером кманды Жозе Моуринью, армянский футболист признал: “Эта история многому научила меня, я вынес из нее как положительный, так и отрицательный, но все равно полезный опыт. В любом случае я не сдавался, до самого конца своего пребывания в МЮ пытался прогрессировать, доказывать, что я один из лучших. Не отношу себя к футболистам, которые винят в своих проблемах тренеров. И не считаю, что кто-то другой в чем-то виноват”.

Он не скрывает, что уход Арсена Венгера с тренерского мостика его нынешнего клуба — “Арсенала” стал полной неожиданностью. А вот со сменившим его Унаи Эмери Мхитаряну только предстоит познакомиться.

Генрих все еще надеется, что через 4 года сборная Армении окажется в числе участников мирового первенства. “Надеюсь, что в следующий раз мы попадем, хотя это, безусловно, трудная задача, поскольку футболистам, выступающим в национальном чемпионате, очень трудно прогрессировать. Там ты можешь чувствовать себя звездой, а, попадая в более конкурентную среду, понимаешь, чего стоишь на самом деле. Поэтому чем больше наших футболистов будет играть в ведущих европейских чемпионатах, тем, мне кажется, будет лучше”, — заметил он.