Помимо существующих внешнеэкономических рисков, вызовом для стран — участниц Евразийского банка развития (Армения, Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан) становится исчерпание прежних драйверов роста и необходимость поиска новых резервов для активизации экономического развития. Об этом говорится в ежеквартальном макроэкономическом обзоре, подготовленном Группой главного экономиста ЕАБР.

Авторы доклада отмечают, что в условиях снижения инфляции до рекордно низких уровней, а также приближения ключевых ставок центральных банков крупнейших стран ЕАБР к своим нейтральным значениям потенциал стимулирования экономической активности за счет импульсов денежно-кредитной политики сократился. Возобновление волатильности обменных курсов, а также сохранение среднесрочных инфляционных рисков (высокие инфляционные ожидания) создают дополнительные ограничения для монетарного стимула в краткосрочной перспективе.

Использование бюджетного рычага в стимулировании экономического роста, с одной стороны, упирается в ряд ограничений, в числе которых действие бюджетных правил в странах-экспортерах нефти, таких, как Россия. С другой стороны, существует необходимость сокращения государственного долга, как в случае с Беларусью и Арменией.

В этих условиях, по мнению авторов доклада, дополнительным источником роста может стать реализация принятых странами-участницами ЕАБР стратегий и программ среднесрочного и долгосрочного экономического развития, мер по улучшению инвестиционного климата и повышению производительности труда. Но главное — снижение доли теневого сектора, которая, по данным МВФ, в Армении, России, Казахстане, Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане превышает 30% ВВП.

Аналитики ЕАБР прогнозируют экономический рост в странах-участницах банка по итогам 2018 года в пределах 2,1%. Однако на фоне более быстрого, чем ожидалось, роста экономической активности в I квартале были улучшены прогнозы по росту ВВП Армении до 5,6% и Беларуси до 3,7%, по итогам 2018 года. Ухудшение же внешнего фона нашло отражение в пересмотре прогноза на 2018 год по экономическому росту России с 2 до 1,8 %. В перспективах экономического развития Кыргызстана переоценка внешнеэкономических предпосылок также была дополнена снижением прогнозов по производству золота. Как следствие, прогноз экономического роста на 2018 год снижен с 4,2 до 3,4 %. В Таджикистане восстановление внутреннего спроса протекает медленнее, чем ожидалось ранее, поэтому оценки по росту на 2018 год снижены с 7,4 до 7,0%.

“В условиях усиления глобальных рисков опора на внутриэкономические двигатели роста становится все настоятельнее для стран ЕАБР. Проведение преобразований, направленных на повышение потенциала экономического роста, более оптимально реализовывать в условиях относительно благоприятной внешнеторговой конъюнктуры. Данные меры в дальнейшем также могут координироваться странами ЕАБР для использования синергии от экономической интеграции в регионе, которая становится одним из важных факторов роста в последние годы”, — резюмировал главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик.