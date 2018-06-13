Сегодня в Ереван должны прибыть сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Это будет первая встреча международных посредников с новым руководством Армении. Глава МИД РА Зограб Мнацаканян с первых дней своего назначения на эту должность не раз отмечал готовность Еревана продолжать работу путем переговоров в рамках МГ, видя разрешение конфликта исключительно переговорным путем. Он подчеркивал при этом большую важность атмосферы переговоров и недопустимость каких-либо действий, способных помешать мирному процессу, тем более — эскалации в зоне конфликта. Однако именно этот вопрос является камнем преткновения в деле “мирного урегулирования”.

Официальный Баку, не желающий даже слышать о каких-либо “взаимных компромиссах”, продолжает политику дипломатической демагогии и милитаристского шантажа, обостряя ситуацию на границах с Арцахом и Арменией. Мы уже довольно подробно писали о ситуации на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы, где Азербайджан пытается продвинуть свои боевые позиции ближе к армянским и всячески способствует усилению военно-политического и экономического присутствия Турции в Нахиджеване. В этой связи в Ереване уже звучат голоса в пользу созыва международной конференции и выработки механизмов предотвращения азербайджано-турецкой экспансии.

Последняя выходка Баку и вовсе ни в какие ворота не лезет. В минувшую субботу в качестве гуманитарного шага армянская сторона позволила группе мирных азербайджанских граждан на короткое время подойти к кладбищу, находящемуся в южной части разрушенного поселения Гюннут в Нахиджеване. “С подобной просьбой на этом участке азербайджанская сторона обратилась впервые. Армянская сторона, оставаясь верной гуманитарным нормам и, как всегда, готовая на шаги по снижению напряженности, позволила мирным азербайджанским жителям на короткое время подойти к кладбищу в Гюннуте”, — сообщил пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян.

В ответ Баку распространяет сообщение, что ВС Азербайджана якобы заняли стратегические высоты и село в Нахиджеване на границе с Арменией, где раньше располагались армянские позиции, а также “взяли под контроль территорию около 11 тысяч гектаров, свыше 8 тысяч гектаров из которых пригодны для земледелия”. Это сообщение вызвало смех даже у азербайджанцев, хорошо знакомых с очковтирательскими повадками официального Баку. Так, экс-посол Азербайджана в Бельгии Ариф Маммадов назвал эти сообщения виртуальными сказками, которыми алиевский режим кормит граждан своей страны, которые не представляют, что такое 11 тысяч га или имеют проблемы с математикой. А пресс-секретарь МО Армении заметил, что если сложить приводимые последние 5-6 лет азербайджанской пропагандой цифры, то получится, что они “освободили” все Закавказье”. Собственно, пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян так и призвал Баку “не скромничать” и заявить сразу о 110 тысячах гектаров захваченных земель, вместо объявленных 11 тысячах.

К сожалению, виртуальными боями Баку не ограничивается. С апреля с.г. на границе с Арцахом Азербайджан сконцентрировал воинские подразделения, которых никогда там не было, и до сих пор не вывел эти войска, сообщил пресс-секретарь президента Республики Арцах Давид Бабаян. Одна из целей — сохранить напряженность вдоль границы. Не приходится сомневаться, что активные инженерные работы в военных целях Баку ведет не только на нахиджеванском, но и на арцахском направлении. Неспроста азербайджанская сторона перманентно отказывается выводить миссию ОБСЕ на свои передовые позиции в ходе плановых мониторингов. Реальные нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны имеют место ежедневно. По последним сводкам, 7 июня на оборонительном участке одной из воинских частей АО Арцаха, дислоцированной в северном направлении, вследствие стрельбы ВС Азербайджана огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Геворк Хачатрян 1998 г.р. А в преддверии визита посредников в Ереван в результате очередного грубого нарушения с азербайджанской стороны режима прекращения огня на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном был убит военнослужащий АО Арцаха Ваагн Элоян 1992 г.р. МИД Армении расценил этот шаг Азербайджана “как очередную провокацию Баку, направленную на нагнетание обстановки и торпедирование договоренностей о снижении напряженности в регионе“. “Данный инцидент еще раз подтверждает важность соблюдения трехсторонних бессрочных соглашений по установлению и укреплению режима прекращения огня от 1994-1995гг., а также выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах 2016-2017гг. по нагорно-карабахскому урегулированию, по внедрению механизма расследования инцидентов на линии соприкосновения, расширению возможностей команды личного представителя Действующего председателя ОБСЕ. Мы неоднократно заявляли, что ключевым для достижения прогресса в процессе нагорно-карабахского урегулирования является установление способствующей мирным переговорам атмосферы. Подобные действия азербайджанской стороны, по сути, преследуют противоположные цели. Ответственность за все возможные последствия этой провокации полностью несет азербайджанская сторона“, — говорится в заявлении пресс-секретаря МИД РА Тиграна Балаяна.

Так что, Еревану есть что обсудить с посредниками. Хотя, судя по предыдущим десятилетиям, сопредседателям вряд ли удастся накинуть на Баку смирительную рубашку. Прекрасно зная, что Азербайджан будет торпедировать все не устраивающие его инициативы, медиаторы упорно перекидывают все проблемы на необходимость сторонам договариваться. Даже вопрос о возвращении Арцаха за стол переговоров. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия будет уважать любое решение относительно участия Арцаха в переговорном процессе, которое примут Ереван и Баку. “Если стороны договорятся на каком-то этапе о том, что Нагорный Карабах будет вновь представлен на переговорах, это будет их решение, и мы будем это решение уважать”, — сказал он. Опять же, исходя из опыта прошлых лет, можно предположить, что аналогичной позиции придерживаются и США с Францией. Может, тогда они подскажут, как договариваться с тем, кто априори договариваться не желает.