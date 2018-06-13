Культура Июнь 13, 2018 | Автор : admin

В Виннице, в “Галерее ХХІ” открылась персональная выставка одного из самых титулованных участников нынешнего Международного художественного пленэра “Лучший художник/The best artist 2018” Карена Агамяна.

Как сообщает AnalitikaUA.net, на мероприятии состоялось награждение художника почетной грамотой Союза армян Украины. Экспозицию своей живописи армянский художник представляет в Украине впервые.

Карен Агамян — профессор, председатель Союза художников Армении, член совета по вопросам культуры при президенте Республики Армения, почетный профессор университета Сока (Токио), заслуженный деятель искусств Армении. С 1970 году он был участником более 150 республиканских, всесоюзных, международных и зарубежных персональных и групповых выставок, организованных Министерством культуры и Союзом художников в разных странах. Многие работы художника находятся в фондах и архивах Министерства культуры Армении, а также в частных коллекциях многих стран мира. Как отмечают организаторы, до сих пор работы талантливого художника с мировым именем в Украине широко представлены не были.