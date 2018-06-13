Волонтерская организация “Депи Айк” (Birthright Armenia) хорошо известна в нашей стране. Основанная в 2004 году организация дает возможность нашим молодым соотечественникам 21-32 лет, проживающим за пределами Армении, ознакомиться с исторической родиной глазами не туристов. Программа основана на принципе добровольности: молодежь из диаспоры вносит свой посильный вклад в развитие Армении, осуществляя волонтерскую работу в самых разных сферах. Волонтеры организации на данный момент работают не только в Ереване, но и Ванадзоре, Гюмри, некоторые из них сейчас также работают в Арцахе.

Министр культуры Армении Лилит Макунц 6 июня встретилась с исполнительным директором организации “Депи Айк” Севаном Кабакяном и ознакомилась с деятельностью организации. Для волонтеров, приезжающих в Армению, организуются уроки армянского языка, ознакомительные визиты (в том числе и в армянские семьи). На сегодня по программе страну посетили более 1600 волонтеров из 45 стран мира.

Присутствующая на встрече исполнительный директор Армянского волонтерского корпуса (Armenian Volunteer Corps ( AVC) Таня Шишманян, в свою очередь, добавила, что действующий с 2002 года корпус по сегодняшний день принял порядка 800 волонтеров из 49 стран. Причем в их числе были не только наши соотечественники из диаспоры, но и иностранцы, интересующиеся Арменией. “Отрадно, что ваша деятельность распространяется и на регионы, поскольку есть впечатление, что все сконцентрировано на Ереване, и от этого очень страдают регионы. Те упаднические настроения, которые существуют в регионах, в том числе и из-за отсутствия культурной атмосферы”, — отметила Лилит Макунц. Министр также сообщила, что делаются попытки активизации культурной жизни в регионах, и в этом вопросе она также ожидает содействия волонтеров. Гости в свою очередь отметили, что Спюрк имеет большое желание помочь армянской культуре, но зачастую не знает, как. И в этом контексте Министерство культуры Армении может привести в общее поле различные, отдельно действующие структуры и сделать работу в сфере культуры более эффективной и скоординированной.

“При организации мероприятий, запланированных в рамках саммита Франкофонии, мы также будем нуждаться в вашем содействии”, — сказала министр культуры. Лилит Макунц также пригласила волонтеров принять участие в инициированных министерством профессиональных обсуждениях: ближайшее из них было посвящено реформам в сфере отечественной кинематографии и состоялось в минувшую субботу в центре LOFT. На встрече со специалистами и заинтересованными лицами сферы был обсужден вопрос регулирования кинопроизводства (регламент армянского кино). Было представлено 6 пакетов предложений, авторы двух которых отказались от их публичной презентации. На каждую из них было отведено 30 минут: свои предложения представили сообщество независимых кинодеятелей Армении, Национальный киноцентр Армении, Союз кинематографистов Армении и компания по производству фильмов “Айсор плюс”.

В ближайшее время Министерство культуры проведет также обсуждения относительно структуры и устава Национального киноцентра Армении и проекта закона о кино. Отметим, что в ходе обсуждений акцент ставился на главных принципах, необходимых для развития армянского кино: налоговые льготы для внутренних и зарубежных кинопроизводителей, преференции для отечественных кинопроизводителей, четкое определение в законе о кино функций госоргана и защита законом интересов независимых кинодеятелей, принятие нового устава и системы кинематографии. Обсуждения реформ в сфере кинематографии только начались и будут продолжаться, на наш взгляд, еще очень долго. А потому особой конкретики пока нет: много воды утечет, пока можно будет представить что-то существенное по этому вопросу…