В минувшем году экономический рост нашей страны оказался вдвое выше, чем в мировой экономике, странах Европейского и Евразийского экономического союзов. Об этом заявил министр финансов РА Атом Джанджугазян в ходе обсуждения на пленарном заседании НС отчета правительства “О выполнении Государственного бюджета за 2017 год”.

Беспрецедентный показатель экономического роста обусловлен частными трансфертами из России в Армению, ростом курса драма, по сравнению с рублем, ростом объемов кредитования и другими факторами. Представляя реализованную налогово-бюджетную политику, доходы, расходы и дефицит Госбюджета, министр отметил факторы, сыгравшие решающую роль в зафиксированном экономическом росте, самым главным из которых, пожалуй, стал рост мировых цен на медь и нефть.

Напомним, что на 2017 год прежнее правительство запланировало 3,2-процентный рост, однако ожидания были превзойдены, и в конце года был зафиксирован рост 7,5 процента. Средний рост цен составил 1 процент, безработица сократилась на 0,2 процента (она ныне составляет 17,8 процента трудоспособного населения), экспорт возрос на 22,1 процент, импорт — 28,8.

Как всегда, предусмотренные расходы превзошли доходы. Фактические расходы превзошли и запланированные — взамен предусмотренного 1 триллиона 360 млрд фактические расходы страны составили 1 триллион 561 млрд драмов. Дефицит бюджета составил 240 млрд драмов и, как всегда, был профинансирован из внутренних и внешних источников.

Государственный долг страны к концу минувшего года составил 6 млрд 775 млн долларов США, из которых 6 млрд 173 млн — долг непосредственно правительства. Тем не менее, РА при этом продолжает оставаться в ряду стран с минимальным долговым бременем.

Господин Джанджугазян заявил также, что за отчетный год правительство выполнило все намеченные программы и взятые обязательства.

Отвечая на многочисленные вопросы депутатов, министр финансов коснулся эффективности бюджетных трат, факторов, повлиявших на экономический рост, возможности снижения налога на прибыль, обслуживания внешнего долга.

Заслуживающими доверия расценил приведенные цифры годового отчета председатель Аудиторской палаты РА Левон Еолян, отметив, что соблюдены все предусмотренные законом требования. Господин Еолян также предложил повысить не только последовательность планирования и выполнения финансовых показателей, но и включить в Закон “О Государственном бюджете РА” также внебюджетные поступления и затраты, дав возможность осуществления парламентского контроля в отношении внебюджетных средств.

Напомним, что 7,5-процентный рост в Армении не наблюдался после 2007 года. Это обстоятельство акцентировали некоторые депутаты, подчеркивая, что обусловлено оно как экономическим ростом основных стран-партнеров, так и внутригосударственным развитием.

Председатель постоянной парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Гагик Минасян, представляя положительное заключение комиссии по обсуждаемому вопросу, отметил: “Примечательно, что зарегистрированный в Армении в 2017 году экономический рост превзошел показатель экономического роста не только стран-партнеров по ЕАЭС, но и государств региона”.

Вице-спикер НС Микаел Мелкумян коснулся вопроса повышения зарплат и пенсий, рисков внедрения накопительной пенсионной системы.

Вчера парламент голосованием утвердил отчет правительства о выполнении Госбюджета-2017. За документ проголосовали 64 парламентария (иначе говоря, поддержали отчет о деятельности прежнего правительства, сформированного РПА, не только республиканцы, имеющие 52 мандата, но и представители других фракций), 23 высказались против.

P.S. На днях парламент голосованием провалил кандидатуру судьи Елизаветы Даниелян на вакантную должность судьи Конституционного суда РА. За нее проголосовали всего 36 депутатов, против — 17, а блоки “Елк” и “Царукян” просто бойкотировали голосование. Напомним, кандидатуру Е.Даниелян на замещение вакантной должности судьи КС Владимира Ованнисяна, ушедшего на пенсию, выдвинуло общее собрание судей. Очевидно, что со сменой власти в вопросе избрания судей КС парламент стал весьма капризным. 3 мая не был избран другой кандидат на другое вакантное место судьи КС Эмиль Бабаян. В обоих случаях страсти по поводу кандидатов разгорелись с подачи депутата от “Светлой Армении”, юриста Эдмона Марукяна.

Одним словом, ныне в КС две вакансии судей и общее собрание судей должно выдвинуть новых кандидатов.