Регион Июнь 15, 2018 | Автор : admin

Горсовет Глендейла принял решение о переименовании участка Мэриленд-авеню в Глендейле между перекрестками с улицами Уилсона и Гарварда в честь Республики Арцах. Как передает АРМЕНПРЕСС, об этом сообщает Комитет Ай-дата Армении.

“Горсовет Глендейла принял решение о переименовании участка в 2 квартала Мэриленд-авеню в Глендейле между перекрестками с улицами Уилсона и Гарварда в честь Республики Арцах”, — сказано в сообщении.

А в Чикаго одну из улиц переименовали в честь американского героя Второй мировой войны армянского происхождения Гарольда Безазяна, сообщает NEWS.am со ссылкой на patch.com.

Лейтенант Безазян был награжден медалями “Пурпурное сердце” и “Бронзовая звезда”.

Гарольд — сын армянских иммигрантов, выросший в чикагском районе Uptown. Он учился в Оберлинском колледже и окончил Колумбийский университет по профессии “журналистика”. Безазян работал репортером в Chicago Times и пошел в армию в 1941 году.

Гарольд был убит на Филиппинах, когда ему было 33 года. Отец Безазяна открыл библиотеку под названием Bezazian Library в честь сына, который очень любил читать. Улица, на которой располагается библиотека, и была названа в честь Безазяна.