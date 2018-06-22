Вчера стало известно, что министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян остается на посту. Об этом в начале заседания правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян. Он просто не принял первую отставку в своем правительстве. По его словам, соответствующее решение принято в результате совместных обсуждений.

Конечно, для нового правительства отставка министра была вопросом политическим. Напомним, что Мане Тандилян заявила о своей отставке в связи с законом о накопительной пенсионной системе, который должен был стать обязательным с 1 июля. Министр предложила отсрочить на год принятие обязательного компонента. Этого следовало ожидать, так как госпожа Тандилян до назначения министром была ярой противницей идеи накопительной пенсионной системы. Она назначена министром от блока “Елк”, будучи членом входящей в блок партии “Светлая Армения”.

Напомним, прошение об отставке она подала 12 июня, но и после этого участвовала в заседаниях правительства.

Вчера утром отечественные СМИ пестрели заголовками о неопределенном положении члена Кабинета министров — то ли в отставке, то ли нет. По всей вероятности, именно столь пристальное внимание прессы и побудило правительство внести ясность в этот вопрос. “Мы должны развеять все существующие сомнения”, — сказал Никол Пашинян.

Таким образом, премьер-министр не принял отставку госпожи министра, сама же Мане Тандилян не против продолжать работать.

Заявив вчера, что подала в отставку по причине системных принципов, М.Тандилян добавила: “Мы готовы в кратчайшие сроки доработать законопроект о системе и представить его обществу для совместного обсуждения”. По ее заверению, документ будет готов к осени. Сама же автор этих строк в статье об отставке Мане Тандилян (“РА” №43 от 15.06.18) написала: “Своей отставкой Мане Тандилян доказала, что принцип дороже должности”. Признаюсь, ошиблась, за что приношу извинения читателям.