Государство Июнь 22, 2018 | Автор : admin

Депутат НС от блока “Царукян” Меружан Симонян, избранный по 12 избирательному округу (проще говоря, по рейтинговой избирательной системе, против которой борются все представленные в парламенте силы, кроме Республиканской партии), заявил о сложении депутатского мандата.

Напомним: в подобных ситуациях бывает, что человек передумает и подает спикеру НС новое заявление о сохранении мандата. Но этот случай не из таких, по истечении определенного Избирательным кодексом срока Меружан Симонян не передумал, и теперь его место в парламенте занял Грант Давтян — правда, теперь уже из пропорционального списка блока. Дело в том, что при сложении мандата депутатом, избранным по рейтинговой системе, в парламент должен был прийти набравший наибольшее (после него) количество голосов кандидат. Но на этот раз, по странному стечению обстоятельств, от мандата дружно, в один голос отказались, заявив самоотвод, все восемь кандидатов, баллотировавшихся по 12 избирательному округу. В подобных случаях мандат вручается очередному номеру из пропорционального списка партии или блока. Как и поступила Центральная избирательная комиссия, вручив мандат Гранту Давтяну.