Государство Июнь 22, 2018 | Автор : admin

Комиссию по реформированию Избирательного кодекса при премьер-министре РА возглавит первый вице-премьер Арарат Мирзоян, а секретарем будет координатор программ общественной организации “Союз информированных граждан” Даниел Ионнисян. Решение о создании комиссии на днях подписал премьер-министр Никол Пашинян.

Комиссия создается с целью повышения прозрачности и инклюзивности государственного управления, призвана разработать концепцию реформ Избирательного законодательства, обеспечить общественные обсуждения по концепции и представить премьер-министру конкретные законопроекты, сообщает пресс-служба правительства.

Между тем, фракции Национального Собрания приняли совместное заявление, в котором выражают готовность начать обсуждения изменений в ИК Армении. “С учетом создавшейся в стране политической ситуации и необходимости ее политического решения, по предложению председателя НС Армении Ара Баблояна, мы — 4 фракции НС Армении, заявляем, что готовы начать обсуждения вокруг внесения изменений в ИК Армении, создать рабочую группу в составе по 3 представителя от каждой фракции. Рабочая группа готова сотрудничать с представителями рабочей группы правительства Армении.

Дальнейший формат сотрудничества с прочими заинтересованными сторонами будет установлен в рабочем порядке”, — говорится в заявлении.

Документ от РПА подписали члены рабочей группы: Арпине Ованнисян, Давид Арутюнян, Виген Саргсян, от блока “Царукян” — Наира Зограбян, Сергей Багратян, Геворг Петросян, от блока “Елк” — Эдмон Марукян, Лена Назарян, Григорий Дохоян, от АРФД — Армен Рустамян, Спартак Сейранян, Лусинэ Ованнисян.