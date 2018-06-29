Армянская общественность должна четко понять, что если сегодня не будет осуществлен переход к обязательной накопительной пенсионной системе, то не только не будет разрешена проблема примирения поколений, но и значительно увеличится нагрузка на государство, поскольку Армения — стареющая страна. Такое мнение озвучил на днях глава исследовательского центра “Альтернатива”, экономист Татул Манасерян, пояснив, что подобная нагрузка на госбюджет в дальнейшем чревата повышением налогов.

“Всем известно, что мы являемся стареющей нацией, в том числе, и по причине миграции молодежи. В стране остается больше людей пенсионного возраста, нежели молодых, следовательно, увеличивается бремя по выплате пенсий. При таком раскладе правительство будет вынуждено пойти на повышение налогов, что еще более усугубит ситуацию в стране и увеличит поток мигрантов”, — высказал свою точку зрения экономист.

Пенсионная система и продолжительность жизни иногда взаимосвязаны

В качестве успешного примера он привел Чили, где, как и у нас, общественность несколько скептически относилась к внедрению новой пенсионной системы. Тем не менее, государство осуществило реформу, что позволило этой стране, считавшейся одним из самых бедных государств в Латинской Америке, существенно преобразить свою экономику и стать богатейшей в Южной Америке.

Суть чилийской пенсионной реформы сводилась к тому, чтобы убрать пенсии, выплачиваемые из бюджета, и вместо них ввести индивидуальные пенсионные счета, на которых будут копиться деньги работающих людей. Средства же на пенсионных счетах должны были управляться частными фондами. Уже в первые 5-10 лет система дала свои результаты: удвоились и сбережения, и госдоходы, из которых государство выплатило пенсии, решив тем самым ряд социальных проблем. Кстати, исследования показали, что внедрение накопительной пенсионной системы в Чили привело к продлению средней продолжительности жизни.

Это о социальном аспекте. Финансовая система также начала демонстрировать серьезный рост. Частные пенсионные фонды стали мощным аккумулятором капитала. Объем капиталов, которыми обладают на сегодня эти структуры, превышает две трети ВВП страны. Да, есть страны, в которых пенсионные фонды так же богаты, но там подобная пенсионная система существуют 100 лет, а в Чили меньше 40 лет. В итоге, чилийскую модель пенсионной системы позаимствовали порядка 80 стран, в число которых входят и развитые страны — США, Япония, черты этой модели использует и Россия.

“Армения не сможет развивать свою экономику, если у нас не будут решены социальные вопросы. Рост ВВП не может быть важнее уровня доходов, являющихся основой для экономического развития и притока инвестиций”, — полагает глава исследовательского центра.

Манипуляции и только

Что касается критиков обязательной пенсионной системы, то, по мнению г-на Манасеряна, многие из них без каких-либо доказательств озвучивают цифры, занимаясь всего лишь манипуляциями.

“Это те же люди, которые уничтожили экономику Армении в 90-х годах. Выражая свои личные взгляды, они утверждают, что эта система настолько плоха, что в течение 45 лет (откуда они берут эту цифру, тоже не ясно), вложенные средства безвозвратно исчезнут из госказны, что в свою очередь повысит уровень бедности в стране. По их утверждению, ежегодно бюджет будет терять порядка 5-6% вложений, и в результате не останется средств для выплаты пенсий. Однако подобный подход со стороны лжеэкспертов нечестный и является ничем иным, как манипуляцией, которая преследует одну цель — вселить страх среди масс”, — изложил суть дела экономист, призвав не слушать мнения подобных “экспертов”.

Да, риски существуют, не отрицает г-н Манасерян. При внедрении накопительной пенсионной системы возможны будут как валютные, так и внутренние политические шоки. Но ключевым риском он назвал неопределенность ввиду отсутствия подобного опыта. И главной задачей не только правительства, но и экспертного сообщества должно стать постоянное объяснение общественности того, что пенсионные фонды и осуществляемые работниками вклады застрахованы, поэтому простые граждане не потеряют свои накопления.

Плюс гражданское общество

Новая пенсионная система, действительно, крайне актуальна и требует тщательных обсуждений. Однако в беседе с нами мы попросили г-на Манасеряна рассказать о том, каким в целом он видит дальнейшее развитие экономики Армении, и какие направления имеют на сегодня ключевое значение. Говоря о будущем экономической политики Армении, наш собеседник подчеркнул важность реализации программ с участием не только государственного и частного секторов, но и с привлечением гражданского общества. Такой трехсторонний подход, по его словам, имеет научное обоснование, поскольку, во-первых, позволяет гражданскому обществу проводить мониторинг реализации программ. Кроме того, сводит к минимуму коррупционные риски, которые могут возникнуть при наличии исключительно государственно-частного формата сотрудничества, когда бизнесу дается возможность просто лоббировать свои интересы, продвигая какую-то реформу.

“Очень важно также выявить национальные конкурентные преимущества, которые, на мой взгляд, пока не выявлены, даже нет тех критериев, исходя из которых можем говорить о том, что тот или иной товар является нашим национальным конкурентным преимуществом. Важно, чтобы все это получило научное обоснование, и здесь свою роль должно сыграть и экспертное сообщество, которому надлежит правильно оценить тенденции глобальной экономики и определить нишу Армении в международной экономике. Этой нишей может стать не только сфера ИТ, но и многие другие наукоемкие отрасли — при условии, если будут проведены правильные исследования рынка. Бизнесмены самостоятельно не в состоянии провести научно-исследовательскую работу и тщательный маркетинг рынков, в связи с чем крайне необходимо содействие государства”, — оценил ситуацию эксперт.

Экономика — как искусство

Следующим шагом должно стать вовлечение в развитие экономики армянских послов, которые, по его утверждению, ничем, кроме организации форумов и официальных встреч, не занимаются. “Но если каждый посол раз в год найдет хотя бы одного среднего или мелкого инвестора (уже не говорю о крупных вложениях), то, представьте, как изменится экономическая ситуация в стране”, — отметил он.

Наряду с этим, правительству необходимо постоянно вести работу, информируя предпринимателей о тех преимуществах, которые дает подписание того или иного международного договора, поскольку предприниматели не всегда в состоянии понять, в какой новой экономической среде они оказались. К примеру, как можно воспользоваться преимуществами, которые дает членство Армении в ЕАЕС, как использовать систему беспошлинного экспорта GSP+ на рынок ЕС, какие выгоды дает создание зоны свободной торговли с Ираном и т.д. “Если все это правильно будет объясняться бизнес-сообществу, то, поверьте, говорю без преувеличения, в Армении будет наблюдаться излишек рабочих мест, а не тот высокий уровень безработицы, который имеется сейчас”, — резюмировал глава исследовательского центра “Альтернатива”, добавив, что оценивать и развивать экономику нельзя на любительском уровне. Ведь это не просто наука, а искусство, где важно учитывать все детали и нюансы.