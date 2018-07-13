Рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель был чрезвычайно насыщенным — участие во встрече миссии в Афганистане “Решительная поддержка” в формате глав государств и правительств стран-членов НАТО и не являющихся членами Альянса, проводящейся в рамках саммита Североатлантического альянса, встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и с руководством ЕС, с лидерами ряда государств, выступление в фонде Карнеги для широких экспертных кругов. В Брюсселе же прошли переговоры по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта на уровне глав МИД Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция).

В некотором смысле визит можно назвать ознакомительным — первая поездка в статусе премьера в Европу, первые встречи и выступления на столь представительном мероприятии. Впрочем, и для Европы это было знакомство с новыми руководителями Армении и с их видением развития страны. В этом контексте знаменательным можно назвать выступление Никола Пашиняна перед экспертами исследовательского центра “Карнеги”, которым он представил произошедшую в Армении мирную “бархатную революцию“ и последовавшие за ней процессы, шаги по борьбе с коррупцией и другие приоритеты правительства, в т.ч. в сфере экономики, отношений Армения-ЕС.

Пашинян отметил, что Армения находится на новом этапе формирования более благополучной, инклюзивной и модернизированной страны. Он при этом подчеркнул, что произошедшая революция не имеет геополитического контекста и что новое правительство Армении не планирует ключевых изменений или резких поворотов во внешней политике. “Наше геополитическое положение, человеческие ресурсы, наделенные глубокими знаниями и межкультурными связями, сбалансированная внешняя политика являются признаками конкурентоспособности страны. Наша общественность внушает мне уверенность в том, что мы находимся на правильном пути. Мы являемся полноправным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что открыло перед Арменией огромные возможности экономического развития”, — сказал Пашинян, отметив, что Армения может стать мостом между ЕАЭС и ЕС, насколько это будет приемлемо для обеих сторон.

Говоря о европейской повестке, Пашинян отметил, что ЕС является важным партнером Армении, что подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве стало новой страницей в этих отношениях, а его реализация будет способствовать укреплению демократии и защиты прав человека, формированию лучшей инвестиционной среды, стабильности бизнеса и повышению уровня прогнозируемости.

Премьер Армении заверил, что новое правительство страны предпримет все необходимые шаги для устранения замедляющих развитие препятствий. Он отметил, что борьба со всеми формами коррупции является приоритетом, рассказав о ряде случаев громких разоблачений. Еще одним важным обязательством Пашинян назвал организацию действительно свободных и честных выборов, отметив, что с этой целью предпринят инклюзивный процесс осуществления изменения в Избирательном кодексе, осуществляются шаги по обеспечению независимости судебной системы. Все это создаст благоприятную атмосферу для развития экономики, что, как считает правительство, является ключевой составляющей национальной безопасности. Премьер заверил, что правительство создаст равные условия для бизнеса во всех сферах экономики, указав в качестве наиболее конкурентоспособных отраслей в Армении IT, туризм и сельское хозяйство.