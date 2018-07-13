Государство Июль 13, 2018 | Автор : admin

Председательствующий, вице-мэр столицы Камо Ареян. “Сегодняшнее заседание созвано силой закона. На третий день после возникновения вакансии на должность мэра Еревана созывается заседание Совета старейшин Еревана, в повестке которого — определение дня выборов мэра”, — сказал он и предложил провести внеочередные выборы мэра Еревана 16 июля.

Поступило и другое предложение: представитель фракции “Елк” Давид Хажакян предложил провести внеочередные выборы мэра Еревана 8 августа, однако большинством голосов его предложение не прошло.

Состоялось голосование по предложению вице-мэра Еревана Камо Ареяна провести выборы нового мэра Еревана 16 июля, все 46 членов Совета старейшин Еревана проголосовали “за”.