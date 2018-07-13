Регион Июль 13, 2018 | Автор : admin

Об этом пишет на своей странице в Facebook замминистра транспорта Армении Армен Памбухчян, представляя ситуацию.

С российской стороны очередь растянулась на 4 км, пропускная способность 4-5 часов, на КПП находится около 60 грузовиков, около половины из которых — армянские фуры, груженные зерном. На грузинской части трассы очереди нет, около 22-х машин находятся в терминале, из них 10 — армянские”, — сообщил он. При этом замминистра выразил благодарность грузинским властям за обеспечение внеочередного проезда грузовиков, перевозящих скоропортящиеся продукты из Армении, благодаря чему ни одного сигнала об испорченном грузе не поступило. Через КПП “Верхний Ларс” проходит трасса Степанцминда-Ларс, по которой пролегает единственный сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией. С конца июня на КПП “Верхний Ларс” скапливались грузовые автомобили из Армении, которые не могли проехать через контрольно-пропускной пункт. Как отмечают очевидцы, автомобили, в основном, гружены сельскохозяйственной продукцией из Армении, однако не могли пересечь границу.