Цель программы — стимулировать активное чтение среди детей школьного возраста, способствовать формированию культуры самообразования с раннего возраста, дать детям возможность развить свои коммуникативные возможности, навыки оперативного чтения, память, концентрацию внимания, аналитические способности, мышление и креативность. Реализация программы также ставит перед собой цель создать литературно-культурную среду для наиболее интересного и эффективного проведения летних каникул, где дети смогут найти новых друзей. Помимо этого программа оказывает содействие книжным магазинам в плане представления новинок детско-юношеской литературы, классических и современных армянских и мировых авторов, укрепляет связь “издательство — читатель — книжный магазин” и позиционирует книжный магазин как место для проведения культурного и семейного досуга. Программа длится три месяца, с 1 июня по 31 августа, и неизменно сопровождается проводимыми в книжных магазинах самыми разнообразными литературными мероприятиями, вход на который свободен для всех.

Ежегодно, в порядка 25 книжных магазинах, устанавливаются книжные шкафы-домики, в которых представлено около 30 книг, предназначенных для бесплатного обмена. После завершения программы, благодаря лучшим читателям, книжные шкафы-домики 6 месяцев гостят в их школах, обеспечивая активную литературную среду также и на протяжении учебного года. Каждый год программа регистрирует порядка 400 участников как из Армении, так и из столицы Арцаха Степанакерта.