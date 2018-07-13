Присутствовали представители пресс-службы католикосата, редакторы газет “Аздак”, “Зартонк” и “Арарат”.

В ходе встречи обсуждалась ситуация в Армении, в диаспоре, вопросы сотрудничества Армении с диаспорой. Католикос Арам Первый и директор Арменпресс Арам Ананян обсудили роль прессы в Армении и диаспоре и имеющиеся вызовы.

Католикос Арам Первый подчеркнул, что армянская пресса, наряду с ААЦ и армянской школой, несет общенациональную миссию сохранения армянства.