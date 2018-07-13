Экономика Июль 13, 2018 | Автор : admin

Business Armenia, занимающаяся привлечением инвестиций и продвижением экспорта, ожидает в Армении более 35 миллионов долларов США в 2018 году. Об этом заявил исполнительный директор Business Armenia Армен Авак Авакян.

“На данный момент у нас уже есть ожидание инвестиций в размере 15,2 млн долларов. Были предприняты определенные мероприятия для этих инвестиций”, — сказал он.

Инвестиции будут распределяться по отраслям легкой промышленности (5,7 млн долларов США), духов (500 тыс. долларов США), кухонной утвари и другого оборудования (1 млн долларов США), масел и добавок (3 млн долларов США), минеральных вод (5 млн долларов США). Во второй половине 2018 года ожидается инвестирование в 20,2 млн долларов США.

Что касается привлечения инвестиций в Армению в прошлом году, 12 из 15 миллионов долларов США были направлены на военную промышленность, а остальные средства были распределены по отраслям ювелирных изделий, серебра, легкой промышленности и пищевой промышленности.

Исполнительный директор Business Armenia сообщил, что в 2017 году в Армению было реинвестировано 2 млн 955 тыс. долларов США. Реинвестиции были сделаны в области фармацевтики, сельского хозяйства и производства минеральных вод.

Он отметил, что у них тесные связи, основанные на взаимном доверии с инвесторами. Они уважают желание инвесторов хранить любую секретную информацию.

“Мы просим инвесторов об их видении на десять лет, они должны быть в состоянии открыто и прозрачно говорить с нами, чтобы мы могли обеспечить открытое и прозрачное обслуживание”, — сказал он, добавив, что конечной целью является рост ВВП за счет иностранных инвестиций.