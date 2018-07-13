“Урегулирование конфликта должно основываться на компромиссах со всех сторон. Как любое демократическое государство, Армения привержена исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта. Любая попытка решить конфликт военным путем является посягательством на демократию, права человека и мир”, — сказал он.

Пашинян также отметил, что мирное урегулирование основывается на принципах и подходах МГ ОБСЕ, единственной имеющей международный мандат на проведение переговоров организации.

На организованной сопредседателями Минской группы ОБСЕ встрече глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова (первой после смены власти в Армении и формирования нового правительств), которая, по словам пресс-секретаря МИД РА Тиграна Балаяна, носила ознакомительный характер и была нацелена на ознакомление с позициями друг друга, состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся урегулирования проблемы Арцаха. Армянский министр подчеркнул важность мирного процесса под эгидой посредников и необходимость сохранения динамики переговоров.

Зограб Мнацаканян подчеркнул, что переговорному процессу нет альтернативы, и в этом контексте указал на важность формирования благоприятствующей миру атмосферы, укрепление взаимного доверия, на направленные на снижение напряженности шаги, неуклонное соблюдение режима прекращения огня и отказ от воинственной риторики. Он подчеркнул,, что реальная и конструктивная вовлеченность всех сторон конфликта имеет первоочередное значение для эффективности усилий по достижению долгосрочного мира.

Сопредседатели со своей стороны представили министрам иностранных дел Армении и Азербайджана свои ближайшие программы, коснулись последующих шагов.