Для участия в мероприятиях межгосударственной программы “Горис — Культурная столица СНГ-2018” в Армению прибыли многочисленные высокопоставленные гости. В их числе — большой друг армянского народа, член Комитета Совета Федерации по международным делам Федерального Собрания РФ, башкир по национальности, доктор юридических наук, профессор и арменовед Рафаил Зинуров. 6 июля Р.Зинурова приняла министр культуры Армении Лилит Макунц.

“Произошедшие в Армении политические изменения для меня не так существенны: поскольку я арменовед, в моих глазах вы все армяне — как раньше, так и сейчас. Армения является надежным партнером и лучшим другом России, а потому мы придаем важность развитию и углублению взаимоотношений с Арменией во всех сферах, в том числе и культурной. Культурное присутствие армян в России чрезвычайно заметно, но я также должен отметить, что армяне — лучшие бизнесмены, при этом очень законопослушные.

Об этом я написал и в своей новой книге, посвященной армянам и Армении”, — сказал на встрече с министром Макунц Рафаил Зинуров и подарил ей свою новую книгу “Проблемы новой и новейшей Армении’’, подписанную на армянском языке. Отметим, что другую свою книгу, трехтомник “Армения — путь тысячелетий”, Рафаил Зинуров подарил премьер-министру РА.

Кстати для литературной деятельности Зинуров выбрал себе псевдоним Зинур Уфаеци, как бы перекликающийся с именами видных армянских деятелей, “объединяющий” в себе Башкирию и Армению и переводимый как “человек из Уфы” или “уфимец”.

В интервью “РА” арменовед рассказал, что послужило толчком для его столь пристального интереса к Армении. “Я конкретно не могу сказать, как это случилось. Аствац гиде. Все в руках Бога. Но интерес к Армении зародился еще в школьные годы — нам все на уроках твердили: “Урарту, Урарту…” А я смотрю на карту и вижу, что там была Армения. И я начал всем в школе говорить, что армяне — наследники урартов, где-то на 60-70 %. Надо мной все смеялись, а потом это подтвердили ученые. И вот так со школы во мне зрело, зрело… Потом, когда в Армении в 1988 году случилось землетрясение, я захотел написать статью об армянах, кто они такие. Углубился в тему и понял, что про Армению очень много написано. Кто только о ней ни писал. Я стал собирать литературу. Древняя, великая, мучительная, тяжелая и славная история Армении наложила на меня такой отпечаток, что родилась книга в трех томах и в стихах “Армения — путь тысячелетий”. Я ее писал 8 лет. Там полная история Армении от XII века до н.э до нашего времени.

Там и культура, и экономика, военное дело, история. Основывался на трудах древних армянских, русских, западных и персидско-арабских историков. Я знаю несколько иностранных языков, в том числе и армянский, чем горжусь и который считаю самым главным. Недавно написал новую книгу “Проблемы новой и новейшей истории Армении”, в которой охвачен период с XVIII века и по сей день. В ней я затронул очень много тем: культуру страны, армяно-российские отношения, проблемы армянской диаспоры. Также в книге уделено внимание вопросам арменоведения, в частности, искажению истории со стороны азербайджанцев — что это, мол, их земля и тому подобное”.

Говоря же о будущем нашей страны, переживающей сегодня не самые легкие времена, он сказал следующее: “Армения пережила 17 империй, начиная с империи хеттов, Российской, Османской и т.д. Все хотели если и не уничтожить, то хотя бы “растворить”, ассимилировать армян. Ни у кого это не получилось. Что творили арабы, персы, турки-сельджуки… Так что Армения Вечна, она будет Жить. Скажу так: пока стоит Арарат, будет и Армения. Для меня Арарат — армянская гора, хаи лер. И если мне кто-то говорит, какая она армянская, я отвечаю, что если отец уходит жить к другой женщине, он же не перестает быть вашим отцом… Так же и Арарат”.