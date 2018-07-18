Государство Июль 18, 2018 | Автор : admin

Член Республиканской фракции Национального Собрания РА Наапет Геворкян (кличка Ново) покинул фракцию и Республиканскую партию. Эту информацию подтвердил председатель организационной комиссии РПА Рубен Тадевосян.

Наапет Геворгян — из той категории народных избранников, которые долгие годы (аж с 1999 года), будучи депутатом, совсем не занимался законотворческой деятельностью, ни разу не выступал с высокой парламентской трибуны — и слава Богу, — зато в кулуарах был известен своей непечатной лексикой, особенно в адрес журналистов. Но зато аж с 1999 года получал нехилую депутатскую зарплату от налогоплательщиков, пользовался всеми благами народного избранника.

Напомним, что ранее фракцию РПА покинули депутаты Арман Саакян, Артур Геворгян, Самвел Алексанян, Ширак Торосян, Артак Саркисян, Феликс Цолакян, Ашот Арсенян и другие. Одним словом, бизнесмены, которых каждый раз приводила в парламент Республиканская партия Армении.