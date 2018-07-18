Общество Июль 18, 2018 | Автор : admin

Как видно по названию, из-за большой концентрации соли. Однако рядом с настоящим Мертвым морем вряд ли можно найти горы мусора. Прямо в нескольких метрах от водоема и отдыхающих бутылки, пакеты, окурки — продукты жизнедеятельности тех же отдыхающих.

Находится водоем в районе Эребуни, недалеко от завода по производству гипса. Людей, пришедших поплавать, немало. Это не только жители “прибрежной территории”, есть даже туристы. Рядом припаркованы машины с российскими номерами, люди говорят на русском, армянском, потом оставляют восторженные отзывы в Facebook. “Почти как мертвое море , — пишет один, — концентрация солей на кубометр больше, чем количество троллей в фейсбуке. Второй, менее оптимистичный, говорит, что “в этой стране нужно быть только в качестве туриста, а то можно дойти до лечебной лоботомии”. Впрочем, публикация за 2015 год, может, автор поменял свое мнение, но если вернется на эти места еще раз и не только поплавает, но и рассмотрит местность поблизости, то вполне вероятно, что прогноз его сбудется.

На самом деле тут два водоема — один с зеленой водой, второй с лечебной грязевой. В зеленой воде радостно купаются дети и пожилые. Окрас воды может быть результатом “цветения” — активного размножения цианобактерий. Если этот процесс не остановить, то водоем в дальнейшем может превратиться в болото.

“Пойдем к водопаду, помоемся”, — говорит дед мальчику, только что вышедшему из воды.

“Водопад” на самом деле — струйка воды из трубы. К нему выстроилась очередь из таких же мальчиков. Если спуститься чуть ниже, то бутылками не ограничишься. Здесь все — половина дивана, батарея для отопления, обрывки одежды. Сложно поверить, что отдыхающие пришли на озеро с диваном, однако каким-то образом он там оказался. Кажется, что если пойти еще дальше, то можно попасть в постапокалиптический фильм ужасов — такой, где мусорные кучи объединяются и восстают против своих же создателей. Вода из трубы течет прямо в мусор, а на поверхности грязевые образования. Мусор и груда камней преградили дорогу воде — грязь и солевые отложения накопились на пивных бутылках, и по цвету нетрудно определить, что лежат они тут не первый день и даже не первый год. Некоторые бутылки оказались на дне, и фантазия подсказывает, что, возможно, спрятанные в них послания никогда не дойдут до потомков. Пожилые женщины с внуками идут мимо, они-то знают, что происходит рядом с “зоной отдыха”, а их путь домой пролегает через огонь, воду и “грязевые трубы”.

А между тем поблизости от водоема ни одной урны. Приходится поискать, чтобы найти ее, а это, видимо, для отдыхающих большая “проблема”. Некоторым легче оставить свой пакет с недоеденным арбузом недалеко от берега, ведь, в конце концов, “так делают все”. Тем более, что нет никого, кто подойдет, сделает замечание и заставит заплатить штраф. А потом, когда спустя какое-то время приедут на озеро опять, станут жаловаться на неприятный запах.

Напомним, что, согласно изменениям в законе об административных нарушениях, штраф за выброшенный мусор в неположенных местах может составить от 20 до 50 тысяч драмов. А загрязнение водоемов, ирригационных каналов и санитарно-защитных зон приведет к штрафу вдвое больше.