Вполне нормальный исход — ведь после отставки Тарона Маргаряна Республиканская партия Армении не могла выдвинуть кандидата на пост градоначальника, поскольку партия лишилась власти, а пришедший к власти блок “Елк” не хотел выдвигать из своих рядов, поскольку яснее ясного: в данный момент в составе Совета старейшин столицы у него не было подходящей кандидатуры. Равно как и не имеет большинства — из 56 членов Совета 46 — фракция Республиканской партии, 7 — “Елк”, 3 — “Еркир цирани”. В противном случае в мэрии сложилась бы картина, в точности повторяющая соотношение сил в парламенте: большинство — сила, утратившая власть, меньшинство — сила, пришедшая к власти.

Для начала “Елк” заявил, что не примет участия во внеочередном заседании и не будет выдвигать кандидата. Затем представители этой силы в Совете старейшин начали обвинять РПА в назначении дня выборов, поскольку было опасение, что последняя из своих рядов может выдвинуть и избрать нового градоначальника, будучи большинством в этом важном звене местного самоуправления.

РПА, в свою очередь, во избежание излишнего накала страстей, заявила, что они также не примут участие во внеочередном заседании и не выдвинут кандидата. “Глубоко убеждены, что в сложившейся ситуации, с целью обеспечения дальнейшего нормального и поступательного развития города Еревана, нового мэра и членов Совета старейшин должны избрать жители столицы”, — говорится, в частности, в заявлении.

Заседание не состоялось ввиду отсутствия кворума, что, впрочем, не помешало самой малочисленной фракции — “Еркир цирани” — выдвинуть своего кандидата — во все времена готовую ко всему Заруи Постанджян. И коль скоро заседание не состоялось, решение по поводу кандидатуры госпожи Постанджян не было принято — непонятно, теперь она считается кандидатом, или нет. И это в условиях, когда две другие фракции, “Елк” и РПА, стремятся к новым выборам Совета старейшин Еревана.

Закон об этом упорно молчит, но говорит другое: согласно п.2 ст.17 Закона “Об органе местного самоуправления в городе Ереване” “правительство сокращает срок полномочий Совета старейшин, если после созыва заседания в соответствии со ст.44 данного Закона в течение двухнедельного срока кандидатура мэра не выдвигается, либо одна выдвинутая кандидатура не набирает необходимого количества голосов”.

Возникает вопрос: отсчет двухнедельного срока, который даст правительству основание сократить срок полномочий Совета старейшин, начинается со дня несостоявшегося заседания, или общество ждет новое тяжелое испытание в лице госпожи Постанджян, которая, вне всякого сомнения, будет настаивать, что выдвинута на пост градоначальника по просьбе и наказам ереванцев и что голосование непременно должно состояться.

Конечно, все прекрасно понимают, что для Заруи Постанджян это — удобный повод еще раз акцентировать, что “Елк” и РПА, хотя бы в этом вопросе работают согласованно, что она, собственно, и начала делать. Но это уже вопрос второстепенный.

Главное — выборы Совета старейшин и нового мэра. Особенно важно это для партии “Гражданский договор”, возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном, и особенно до внеочередных парламентских выборов, дабы проверить реальный потенциал единомышленников партии в столице, который всегда проявляет весьма взыскательное отношение к властям. Эти выборы важны и для РПА — также в плане проверки, сколько осталось единомышленников, если, конечно, эта политическая сила вообще решит участвовать в этих выборах, которые, по различным прогнозам, могут состоятся в начале сентября. Так что, независимо от того, с какого дня начинается двухнедельный отсчет, Ереван готовится к выборам.

Что касается того обстоятельства, что выборы столичного Совета старейшин будут проходить по ныне действующему ИК, то напомним: законодательство в этом вопросе совершенно четко — последние выборы Совета старейшин Еревана проходили сугубо по пропорциональной системе — по партийным спискам.