Общество Июль 18, 2018 | Автор : admin

Туннель на 24 км автодороги Ванадзор-Алаверди будет закрыт около месяца в связи со строительными работами.

МЧС РА сообщает, что по состоянию на 08:00 часов 14 июля все дороги на территории Армении открыты — за исключением автодороги Ванадзор-Алаверди-Грузия. Предоставлены альтернативные пути движения.

Грузовики и маршрутные автобусы будут ездить по дороге М-4 (Ереван-Севан-Иджеван), Воскепар-Ноемберян-граница Грузии, М-3 (Ереван-Спитак-Ванадзор) — М-8 (Ванадзор-Дилижан). Внутриобщинное движение — по дорогам Ванадзор-Степанаван-Агарак-Когес-Айгеат-Одзун-Алаверди-граница Грузии.

12 июня 2018г. на отрезке Ванадзор-Алаверди-граница Грузии произошло обрушение опорной стены. Дорога двусторонне проходима только для легкого пассажирского транспорта.

Грузовики и маршрутные автобусы должны ездить по дороге М-4 Ереван-Севан-Иджеван, Воскепар-Ноемберян-Грузия, М-3 Еревна-Спитак-Ванадзор, М-4 Ванадзор-Дилижан. Межобщинное движение к Алаверди и Ванадзору открыто по дороге Ванадзор-Степанаван-Когес-Айгеат-Одзун-Алаверди-Грузия, Дсех-Марц. Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.