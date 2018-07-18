Туннель на автодороге Ванадзор-Алаверди будет закрыт около месяца

Июль 18, 2018  |   Автор :   |   Общество

Туннель на 24 км  автодороги Ванадзор-Алаверди будет закрыт  около месяца в  связи со строительными работами.

МЧС РА  сообщает, что по состоянию на 08:00 часов 14 июля все  дороги на территории Армении открыты — за  исключением автодороги Ванадзор-Алаверди-Грузия. Предоставлены  альтернативные  пути движения.

Грузовики и маршрутные автобусы будут ездить по дороге  М-4 (Ереван-Севан-Иджеван), Воскепар-Ноемберян-граница Грузии, М-3 (Ереван-Спитак-Ванадзор) — М-8 (Ванадзор-Дилижан). Внутриобщинное  движение — по дорогам Ванадзор-Степанаван-Агарак-Когес-Айгеат-Одзун-Алаверди-граница Грузии.

12 июня 2018г. на отрезке Ванадзор-Алаверди-граница Грузии произошло обрушение опорной  стены. Дорога  двусторонне проходима  только для  легкого пассажирского транспорта.

Грузовики и маршрутные автобусы должны  ездить по дороге М-4 Ереван-Севан-Иджеван,  Воскепар-Ноемберян-Грузия, М-3 Еревна-Спитак-Ванадзор, М-4 Ванадзор-Дилижан. Межобщинное  движение  к Алаверди и Ванадзору открыто по дороге  Ванадзор-Степанаван-Когес-Айгеат-Одзун-Алаверди-Грузия, Дсех-Марц. Автодорога Степанцминда-Ларс открыта  для  всех видов  транспорта.

 


facebook twitter gplus linkedin