На государственном балансе запасов полезных ископаемых состоят сегодня на учете более 670 месторождений твердых полезных ископаемых с подтвержденными запасами, 30 из которых являются металлическими рудниками. Эксплуатируются, однако, около 400 месторождений, в том числе, 22 по металлическим полезным ископаемым. Структура последних включает семь медно-молибденовых месторождений, четыре — меди, 14 — золота и золотополиметаллических месторождений, два железорудных и одно — алюминиевых руд.

Все последние годы вопрос эффективного использования недр нашей страны являлся одним из самых актуальных. Достаточно сказать, что Армения занимает одно из ведущих мест в мире по богатству и разнообразию запасов неметаллических руд. В целом на территории страны обнаружены свыше 700 месторождений неметаллических минералов, которые довольно активно использовались в советские времена. В этой сфере были задействованы несколько десятков предприятий, поставляющих свою продукцию не только в другие республики Союза, но и в страны Европы.

Поэтому, выдавая лицензии на исследование и эксплуатацию месторождений, государство, в рамках полномочий данных недропользователям, предусматривало, что с их стороны будут осуществлены также геологические, топографические, геофизические работы, проведены необходимые анализы экспериментальных образцов полезных ископаемых и выполнены другие вспомогательные работы. В общей сложности на эти цели предусматривались миллиарды драмов, но, по приблизительным расчетам Минэнерго, в течение последних лет было выполнено лишь 10% от всего объема инвестиций. Иначе говоря, отдали недра и забыли.

В то же время, как полагают независимые эксперты, прежние власти имели особые договоренности с недропользователями, которые, используя свои оффшорные компании, продавали им рудный концентрат по заниженной цене. Хозсубъекты в свою очередь перепродавали ее по рыночным ценам конечным потребителям. Как следствие, указывают специалисты, наша страна недополучала почти половину доходов от продажи полезных ископаемых.

Впрочем, подобный механизм в свое время применялся и во многих других странах. Но, как правило, в международной практике эта схема блокируется высоким уровнем роялти, который делает невыгодным применение подобных схем. В Армении же уровень роялти был довольно низким, что и создавало благоприятную почву для сокрытия реальных доходов компаний и активное использование для этого оффшорных схем.

Закрывать нельзя, проверять надо

В итоге, сразу после “бархатной революции” и смены власти в Армении начались массовые акции, которые были направлены на воспрепятствование деятельности горнорудных компаний. На протяжении нескольких недель группы протестующих людей блокировали дороги, ведущие к Амулсарскому месторождению, из-за чего строительные работы на месторождении были приостановлены.

Ситуация накалилась настолько, что этой темы коснулся и премьер-министр Никол Пашинян. В ходе своего визита в Сюникскую область в начале этого месяца он прямо заявил, что при наличии необходимых фактов правительство Армении примет соответствующее решение по горнорудной отрасли. Да, согласился он, недра страны разрушались, а экономический рост увязывался с мировыми ценами на медь.

“Это, действительно, серьезная проблема. Но не считаю, что горнорудную отрасль производства следует закрывать. Я отдал поручения по проведению исследований на всех полиметаллических месторождениях на предмет их соответствия природоохранным нормам. Прошу вас дать нам возможность для сбора фактов, на основании которых станет возможным принятие того или иного решения. Я, как премьер-министр, не имею права просто так принимать решения о закрытии того или иного рудника. Для принятия решения необходимо собрать факты, которые должны быть неоспоримыми, и на основании их уже будут приниматься решения”, — отметил премьер.

Спустя несколько дней после этого министр охраны природы Эрик Григорян высказал свое мнение относительно дальнейших перспектив отрасли, пояснив, что он лично против развития местной горнодобывающей сферы в столь больших объемах. Мотивировал тем, что Армения является одним из глобальных природоохранных центров в мире, с точки зрения своего биоразнообразия и богатства природных ресурсов. Что касается конкретно Амулсарского проекта, то, по его словам, Государственная инспекция по охране недр и недропользованию уже начала предварительные проверки, включая как экологическую часть, так и документацию компании. “Все процессы будут осуществлены в рамках законодательства во избежание шагов, которые могут нести правовые, финансовые и репутационные риски для Армении”, — пообещал министр.

Обсуждения были

В самой же компании Lydian Armenia, которая, собственно, и будет заниматься разработкой Амулсарского месторождения, считают, что все обвинения активистов против ее деятельности абсолютно беспочвенны. Не соответствует истине и то, что компания никогда не проводила публичных обсуждений в общине курортного городка Джермук и не признавала сам Джермук прилегающей к проекту общиной.

“Начнем с того, что вопрос о том, является ли та или иная община прилегающей к проекту, устанавливается исключительно в рамках закона — Центром экспертизы по влиянию на окружающую среду Минохраны природы РА. И если закон никоим образом не обязывал компанию проводить общественные слушания в Джермуке, компания, тем не менее, следуя международным стандартам, все же провела два публичных обсуждения, посвященных социальному и экологическому влиянию Амулсарского проекта на эту территорию. При этом соответствующая информация была размещена на сайте компании и распространена местными СМИ. Более того, были вручены порядка 700 приглашений на слушания жителям Джермука. Все желающие имели возможность присутствовать. Следует отметить, что активисты, которые не смогли принять участие в обсуждениях в Джермуке, получили приглашения на подобную встречу, организованную уже в Ереване”, — отметили в компании.

При этом добавили — Lydian Armenia имеет утвержденное на основании многочисленных научных исследований и международных экспертиз подтверждение, что Амулсарский проект не несет какого-либо влияния на экологию Джермука.

Нужен диалог

Не только Lydian, но и другие компании, действующие в сфере, ожидают сегодня конструктивного диалога с правительством. От того, насколько эффективным он будет, зависят и дальнейшие макроэкономические показатели страны, учитывая тот факт, что большинство компаний-недропользователей являются крупными налогоплательщиками и работодателями. Следовательно, любое отклонение от нормальной работы отрицательно скажется на развитии отечественной экономики и приведет к снижению бюджетных поступлений.

Правительство, конечно же, осознает это, пробуя найти приемлемые для всех варианты решений. На днях по поручению премьер-министра Никола Пашиняна у заместителя министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Вардана Геворкяна состоялась встреча, на которой присутствовали как специалисты министерства, так и члены Союза недропользователей и металлургов Армении.

Самое главное сейчас, полагают хозсубъекты отрасли, суметь сформировать позитивное общественное мнение по отношению к сфере горнодобывающей промышленности. Для этого они планируют организовать экспертные выступления, пресс-конференции, во время которых намерены детально представлять обществу все то, что они делают и собираются делать в будущем.

“В актуальной повестке сегодня — необходимость привлечения инвестиций и развертывания беспрепятственной деятельности компаний. Мы ожидаем посредством диалога государства с обществом способствовать организации нормальной работы одной из отраслей, имеющих ключевое значение для экономики Армении”, — выразили свою позицию члены Союза недропользователей и металлургов Армении.