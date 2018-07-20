В рамках XVII Саммита Международной организации Франкофонии в октябре в Армению приедут известные писатели мирового уровня. Среди них — лауреат Гонкуровской премии Лейла Слимани, лауреат Нобелевской премии по литературе Жан-Мари Гюстав Леклезио, лауреат литературной Премии Медичи Дани Лаферьер, писатель и сценарист Ясмина Реза. Об этом 18 июля на встрече с замминистра культуры Армении Назени Гарибян сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Французской Республики в РА Джонатан Лакот.

Вместе с французским послом на встрече присутствовал Советник посольства Франции по вопросам культуры и сотрудничества Алекс Бортолан.

В ходе встречи были обсуждены культурные программы, которые будут осуществлены в Армении, в рамках XVII Саммита Международной организации Франкофонии, а также уточнен график планируемых мероприятий.

Назени Гарибян подчеркнула важность дружественных армяно-французских взаимоотношений, ярким свидетельством которых также является проведение в Армении XVII Саммита Международной организации Франкофонии. Со стороны замминистра прозвучало предложение — реализовать в рамках Саммита множество программ: выставок, спектаклей, концертов, презентаций книг, в том числе и программу “Книга и вино”, посредством которой можно будет представить франкофонную культуру в Армении. Была также достигнута двусторонняя договоренность относительно проведения в рамках программы “Книга и вино” презентации армянского перевода книг Лейлы Слимани и Жана-Мари Гюстава Леклезио.

Отметим, что французская писательница, журналистка марокканского происхождения Лейла Слимани получила Гонкуровскую премию в 2016 году за роман “Сладкая песнь”. Толчком к созданию произведения стала реальная трагедия, случившаяся в 2012 году в Нью-Йорке, когда няня убила двоих детей, за которыми ухаживала несколько лет.

Классик современной французской литературы, писатель-новатор Жан-Мари Гюстав Леклезио еще в 1994 году был избран величайшим из живущих писателей, пишущих по-французски. Автор более тридцати книг — романов, сборников новелл, переводов мексиканских мифов, а также известной (благодаря экранизации — “Фрида”) истории жизни мексиканской художницы Фриды Кало — роман “Фрида и Диего”. Нобелевскую премию по литературе Леклезио получил в 2008 году, как “автор новых отправных повествовательных линий, поэтических приключений и чувственного экстаза, исследователем человечности за пределами цивилизации”.